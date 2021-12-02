Психологи назвали тип женщин, которые притягивают лишь слабых мужчин

Психологи говорят, что есть определенный тип женщин, которые магнитом притягивают слабых мужчин. Речь идет о таких "самцах", которые в отношениях проявляют равнодушие и (или) тиранию, а в жизни ничего из себя не представляют.

Недоверчивая

Такая женщина может вызвать у мужчины желание заслужить ее одобрение, любовь, близость. Часто к таким женщинам цепляются мужчины, к которым мать в детстве относилась так же: сначала требовала что-то, а потом хвалила.

Неприхотливая

Если вы изо всех сил стараетесь показать, что вам не нужны от мужчины подарки, внимание, сами себя можете обеспечить и за все заплатить, вы будете притягивать слабаков. Ведь сильным мужчинам нравится радовать свою спутницу, которая не боится показать, что она может быть беспомощной.

Та, что любит ушами

Слабые мужчины могут поддержать словами, говорить красиво, обещать многое... но недолго. Если вы любите ушами, обязательно найдется такой, что будет петь соловьем, а на деле окажется равнодушным. Ведь красивые слова рано или поздно закончатся, а вместе с ними и его "словесная" любовь.

Та, которая хочет быть нужной и важной

Некоторые женщины изо всех сил стремятся быть нужной, важной мужчине. Такие всегда могут прийти на помощь, дать денег, выручить, поддержать, простить. Мужчина, который от природы слаб, рядом с такой женщиной превращается в тюленя выброшенного на берег.

Девочка без отца

Если отца не было в жизни девочки или он был каким-то токсичным и негативным по отношению к маме и к ней самой, то по мере взросления такая девушка или женщина будет выбирать неправильных спутников.

Что делать?

Если вы узнали себя и свою ситуацию, эксперты советуют прежде чем погружаться в очередные отношения, которые вероятнее всего снова принесут разочарование, провести внутреннюю работу над собой. А в некоторых случаях без консультаций со специалистами не обойтись.