Неудовлетворенность в 80% случаев: психолог рассказала, почему на самом деле изменяют женщины

Женщины могут хранить верность партнерам годами, дорожа отношениями, которые строили в течение долгого времени. Но иногда они переходят черту, рискуя потерять все, над чем работали.

Неумение слышать, слушать, говорить с партнером могут стать причиной измены

По словам психолога, причины женской измены чаще сводятся к двум проблемам: либо в браке, либо в человеке.

Например, нарушение в эмоциональной близости пары, и как следствие несбалансированные отношения, частые конфликты в семье, приводящие к накоплению обиды и ярости.

Причина таких конфликтов - неумение слышать, слушать, замечать, доносить свои мысли, делиться своими чувствами и вообще об этом говорить.

"Часто я слышу о нарушении психологических границ. Мужчина присваивает себе женщину. Начинает что-то ей запрещать либо разрешать. Следовательно, у нее возникает желание создать свой мир вне зависимости от партнера. Иметь свободу в отношениях важно!" - заявляет психолог.

Секс очень важен для женщины

Алена Щербань говорит, что конечно сексуальная неудовлетворенность женщины - причина, которая встречается почти у 80% ее клиенток.

"Часто у женщин возникает страх, что она получит отвержение, если поделится тем, что ей захотелось чего-то большего в сексе", - говорит эксперт.

Женщины в браке часто страдают от того, что во время секса не получают оргазм, но при этом часто получают полноценные качественные оргазмы самостоятельно: вручную или с девайсом.

Нельзя говорить, что с ними что-то не так, ведь не так что-то с их браком (отношениями). Вторая половина так и не выяснила, что именно доставляет им удовольствие.

Психолог добавила, что в наше время мужчины редко постигают искусство любовных ласк, оставляя свою женщину неудовлетворенной.

Фото: Алена Щербань (instagram.com/miss.psychology.alenashcherban)

Самопознание, как одна из причин неверности

Женщины изменяют по многим причинам, но одна тема все же всплывает чаще других: женщины решаются на измены ради самопознания и обретения собственной идентичности, этот опыт может включать в себя аспекты роста, познания и трансформации.

"Порой, желая чужого внимания, женщина отворачивается не от партнера, а от самой себя. Она ищет не столько нового любовника, сколько новую сторону собственной личности", - уверена психолог.

Измена - это кризис личности, внутренняя перестройка ее представлений о себе. Это способ пережить "себя другую" рядом с другим. Интимное предательство всегда кажется личным - оно воспринимается как прямой удар по самому уязвимому месту.

Женщина может изменой заполнять пустоты в отношениях

Важно смотреть на измену с обеих сторон, понимать как ее причины, так и последствия. Если женщина пошла на измену, это говорит о том, что внутри нее, либо в отношениях где она находится, есть пустоты, которые она стремится заполнить.

Много женских "походов на сторону" случаются в следствии дефицита доверия, интимности и невозможности реализации какой-либо из потребностей в паре", - подытожила Алена Щербань.