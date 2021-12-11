Чому ми стежимо за колишніми в соціальних мережах і як від цього позбутися

І в сучасному цифровому світі назріває нова проблема - стеження за колишніми в соціальних мережах.

Відносини закінчуються і це трапляється на кожному кроці. Розлучаються пари, які всього кілька місяців були разом і подружжя після 15-річного шлюбу.

Чому ми стежимо за колишніми в соцмережах і як від цього позбутися, розповіли в матеріалі Storinka.

Моніторинг соціальних мереж своїх колишніх зазвичай радості не доставляє. Ми обманюємо себе думками про те, що хочемо знати більше про їхнє життя, але при цьому натрапляємо на щасливі фото, нових партнерів і радісні події, які відбуваються вже без вас.

Ми наївно вважаємо, що процес цього моніторингу допоможе полегшити страждання.

Це дійсно так, але полегшення буває хвилинним, а після – ще сильніше занурюємося в тугу, яка підживлюється ревнощами, образами, відчуттями неможливості що-небудь змінити.

Навіть після вольового зусилля та обіцянок особисто собі так не чинити, ми все одно час від часу заглядаємо на сторінки в соцмережах і блоги колишніх партнерів і друзів.

Чому ми це робимо

Як пояснюють психологи, моніторинг сторінок походить від того, що ви з партнером не обговорили спокійно закінчення відносин. Ви не порозумілися один з одним, розставання було різким, незрозумілим і травматичним.

Психіка намагається таким чином завершити незакінчену дію. А соціальні мережі служать в такому випадку не стільки джерелом інформації, скільки створюють ілюзію контролю над ситуацією.

Людина погано переносить будь-яку невизначеність і тому починає аналізувати, намагається знайти відповіді на питання, шукає причини розриву. Також, мозок намагається знайти винного в тому, що сталося.

Особливо небезпечними стають думки про те, як могли б скластися відносини, якби ви в тій чи іншій ситуації вчинили по-іншому. Відповіді на всі ці питання ми намагаємося знайти на сторінках наших колишніх.

До появи соціальних мереж, люди теж грішили цією прихильністю. Але використовували для цього спільних знайомих, з'являлися в певних місцях – все, щоб дізнатися про життя ексів.

Комусь хочеться побачити на сторінках докази того, що ваш кривдник покараний. Хтось вишукує там підтвердження зрад, а хтось - приводи для можливого нового зближення.

Однак всі ці дії чреваті небезпечними наслідками. Це може перетворитися в нав'язливість, і віднімати у вас багато часу і душевних сил.

Як позбутися від стеження за колишніми

Постарайтеся звернути більше уваги на своє власне життя. Знайдіть нові розваги, хобі, друзів – що завгодно, що дасть вам можливість знову відчути себе щасливішим.

Усвідомте той факт, що ви занадто багато часу і сил приділяйте тому, що вже сталося.

Це потрібно залишити в минулому і рухатися далі. Тільки усвідомивши цей факт, ви перестанете озиратися на минуле і зможете дивитися в майбутнє.

Зрозумійте, що інтерес до минулих відносин не дасть можливості створити вам нові. Не варто створювати пару в надії на помсту своєму колишньому.

Ревнощі, можливо і матимуть успіх, але ця перемога буде коротка. А нові відносини теж швидко розваляться, якщо ваш новий партнер помітить захопленість соцмережами колишнього.

Тим більше ви ризикуєте зробити нещасною ще одну людину. Вона не буде відчувати до вас поваги та розчарується, якщо зрозуміє, що ви його використовували.

Наша увага - це наша енергія. Тому варто направити її на те, що важливо і потрібно для вас самих. Не витрачайте її на збір інформації про свого колишнього партнера.

Для того, щоб закрити незавершене, напишіть листа колишньому партнеру. Висловіть в ньому все, що залишилося недомовленим, ваші образи. В кінці постарайтеся людину пробачити.

Відправляти цей лист не потрібно - він служить тільки лише для того, щоб поставити остаточну "крапку" у відносинах.

Свої безрозсудні бажання і психіку можна перехитрити. Використовуйте техніку професора психології Гарвардського університету Деніела Вегнера. Вона називається "Ефект білого ведмедя".

"Ефект полягає в тому, що як тільки ми забороняємо собі думати про щось, наприклад, про білих ведмедів, то потім тільки про це і будемо думати. Це відбувається тому, що команди "думати" і "не думати" запускають в мозку однакову активність", - пояснив когнітивно-поведінковий терапевт Кирило Яковлєв.

Він зазначив, що найпростіша рекомендація в такій ситуації – це не забороняти собі думати про колишнього, а сказати собі: "я подумаю про нього через тиждень". А ще через тиждень - зробити знову те ж саме.

Не бійтеся "видалити" людину повністю

Старий вислів, який використовували ще наші бабусі про "з очей геть, з серця геть", працює безвідмовно.

Якщо у вас вистачить душевних сил, то відпишіться від усіх сторінок, блогів і соціальних мереж своїх колишніх. Якщо немає на це сил - запитайте себе, з якою метою ви стежите за його життям?

Постарайтеся чесно відповісти на це питання, а потім задумайтеся – чи отримуєте ви те, заради чого це робите.

Якщо отримуєте, то наскільки вам це дійсно необхідно. І чи не завдає вам це шкоди.

Якщо ви розумієте, що витрачаєте час і енергію на те, що вам дійсно не потрібно – подумайте про те, куди ви можете перерозподілити цю увагу.

Складіть список того, що вам потрібно зробити, щоб отримати від життя позитивні емоції. А потім почніть його виконувати.