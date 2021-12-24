Почему лучше выбирать "худшее" место в самолете: этот секрет мало кто знает

Места часто остаются свободными

В частности, если самолет полностью не загружен, последние ряды часто бывают пустыми. Выбрав место там, вы можете получить весь ряд и прекрасно выспаться.

Близко к туалету

Мало кто знает, но туалеты в самолете не имеют неприятного запаха, в отличие от поезда. Поэтому, если вы захотите в туалет, то сможете им быстро воспользоваться без очередей в проходе.

Нет детей

Как известно, пассажиры с детьми нечасто выбирают места в хвосте самолета. Поэтому вы сможете наслаждаться полетом в тишине и спокойствии.

Как выбрать самое удобное место в самолете (GettyImages)

Рядом бортпроводники

При случае вы сможете попросить то, что вам нужно или обратиться с насущным вопросом к бортпроводнику.

Однако, у таких мест есть и несколько недостаток, а именно: