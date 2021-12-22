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Что нельзя делать, если рейс задерживается: эту ошибку допускают все

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Среда 22 декабря 2021 19:47
Что нельзя делать, если рейс задерживается: эту ошибку допускают все Что делать, когда рейс задерживается (pixabay)
Автор: Татьяна Самарук

Пожалуй, во время путешествия, самым неприятным является задержка рейса. В частности, несмотря на сообщения о том, что самолет вылетит позже, люди совершают распространенную ошибку и рискуют на него опоздать.

Об этом пишет Best Life.

Так, многие пассажиры, когда получают известие о задержке самолета еще находятся дома. К тому же они считают, что при таких обстоятельствах им можно не спешить в аэропорт. Однако, они ошибаются.

Специалисты говорят, что независимо от того, задержится ваш самолет или нет, нужно прибыть в аэропорт заблаговременно. Все потому, что регистрацию на рейс обычно не переносят из-за задержки.

Также, если вы приедете в аэропорт после окончания регистрации, то не сможете улететь.

Кроме того, время задержки рейса является ориентировочным, а не точным. К задержкам приводят различные проблемы, а скорость их решения может отличаться.

Если вы не успеете на самолет, то не сможете возместить деньги за билеты. Отмечается, что подавляющее большинство авиакомпаний оставляет за собой право увеличивать или уменьшать время задержки, если ситуация изменилась. Поэтому, когда вы покупаете билеты на самолет, то соглашаетесь с этими условиями.

Ранее мы сообщали, как не тратить лишних денег в аэропорту.

Также мы писали, почему в самолет стоит садиться одним из первых.

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