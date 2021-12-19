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Почему в самолет стоит садиться одним из первых: об этом мало кто знает

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Воскресенье 19 декабря 2021 07:43
Почему в самолет стоит садиться одним из первых: об этом мало кто знает Почему в самолет нужно зайти первым (pixabay)
Автор: Татьяна Самарук

Многие люди пытаются занять свое место в самолете первыми. Однако, какие известно, самолет полетит лишь тогда, когда на борту расположатся все пассажиры. Но эксперты говорят, что если первым занять место, то есть незаурядные преимущества.

Об этом The Sun.

По словам опытного путешественника Ашвина Кришнана, то время, которое вы проведете в самолете, ожидая пока сядут другие пассажиры, оправдает себя после посадки.

К тому же особенно это касается многолюдных рейсов, на которых заняты практически все места в самолете.

Поэтому зайдя в самолет первым, вы будете иметь возможность занять место для ручной клади, расположенное прямо над вашим сиденьем. Также, когда самолет приземлится, вы быстро заберете свои вещи и покинете борт.

Почему в самолет стоит садиться одним из первых: об этом мало кто знаетПочему в самолет нужно сесть самым первым (pixabay)

Кроме того, людям, которые заходят в самолет среди последних, вряд ли удастся удобно сложить свой багаж. Все потому, что им придется искать свободное место по всему самолету или прятать сумки под сиденьем.

Отмечается, что такие пассажиры последними выйдут из самолета и будут вынуждены долго ждать в очереди к паспортному контролю.

Ранее мы сообщали, что Комаровский объяснил, что делать, если в самолете закладывает уши.

Также мы писали, что названы способы, которые помогут не тратить лишних денег в аэропорту.

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