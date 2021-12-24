Чому краще вибирати "найгірше" місце в літаку: цей секрет мало хто знає

Місця часто залишаються вільними

Зокрема, якщо літак повністю не завантажений, останні ряди часто бувають пустими. Обравши місце там, ви можете отримати увесь ряд і чудово виспатися.

Близько до туалету

Мало хто знає, але туалети в літаку не мають неприємного запаху, на відміну від потяга. Тому, якщо ви захочете в туалет, то зможете ним швидко скористатися без черг у проході.

Немає дітей

Як відомо, пасажири з дітьми нечасто обирають місця у хвості літака. Тому ви зможете насолоджуватися польотом у тиші та спокою.

Як вибрати найзручніше місце в літаку (GettyImages)

Поруч бортпровідники

При нагоді ви зможете попросити те, що вам потрібно або звернутися із нагальним запитанням до бортпровідника.

Однак, у таких місць є і кілька недолік, а саме: