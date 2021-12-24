Чому краще вибирати "найгірше" місце в літаку: цей секрет мало хто знає
Зазвичай у літаку пасажири уникають останнього ряду поблизу туалету. Однак, мало хто знає, що останній ряд може стати справжньою знахідкою для тих, хто хоче відпочити на борту.
Так, такі місця є досить комфортним, повідомляє Travelradar.
Місця часто залишаються вільними
Зокрема, якщо літак повністю не завантажений, останні ряди часто бувають пустими. Обравши місце там, ви можете отримати увесь ряд і чудово виспатися.
Близько до туалету
Мало хто знає, але туалети в літаку не мають неприємного запаху, на відміну від потяга. Тому, якщо ви захочете в туалет, то зможете ним швидко скористатися без черг у проході.
Немає дітей
Як відомо, пасажири з дітьми нечасто обирають місця у хвості літака. Тому ви зможете насолоджуватися польотом у тиші та спокою.
Як вибрати найзручніше місце в літаку (GettyImages)
Поруч бортпровідники
При нагоді ви зможете попросити те, що вам потрібно або звернутися із нагальним запитанням до бортпровідника.
Однак, у таких місць є і кілька недолік, а саме:
- Бувають випадки коли не розкладаються крісла. Тому, якщо ви любите спати на розкладених сидіннях, то варто обрати інший ряд;
- Також, якщо пасажири попереду відкинуть спинки своїх сидінь, то вам може стати тісно та незручно.
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