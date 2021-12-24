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Чому краще вибирати "найгірше" місце в літаку: цей секрет мало хто знає

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П'ятниця 24 грудня 2021 17:53
Чому краще вибирати "найгірше" місце в літаку: цей секрет мало хто знає Як вибрати найзручніше місце в літаку (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Зазвичай у літаку пасажири уникають останнього ряду поблизу туалету. Однак, мало хто знає, що останній ряд може стати справжньою знахідкою для тих, хто хоче відпочити на борту.

Так, такі місця є досить комфортним, повідомляє Travelradar.

Місця часто залишаються вільними

Зокрема, якщо літак повністю не завантажений, останні ряди часто бувають пустими. Обравши місце там, ви можете отримати увесь ряд і чудово виспатися.

Близько до туалету

Мало хто знає, але туалети в літаку не мають неприємного запаху, на відміну від потяга. Тому, якщо ви захочете в туалет, то зможете ним швидко скористатися без черг у проході.

Немає дітей

Як відомо, пасажири з дітьми нечасто обирають місця у хвості літака. Тому ви зможете насолоджуватися польотом у тиші та спокою.

Чому краще вибирати &quot;найгірше&quot; місце в літаку: цей секрет мало хто знаєЯк вибрати найзручніше місце в літаку (GettyImages)

Поруч бортпровідники

При нагоді ви зможете попросити те, що вам потрібно або звернутися із нагальним запитанням до бортпровідника.

Однак, у таких місць є і кілька недолік, а саме:

  • Бувають випадки коли не розкладаються крісла. Тому, якщо ви любите спати на розкладених сидіннях, то варто обрати інший ряд;
  • Також, якщо пасажири попереду відкинуть спинки своїх сидінь, то вам може стати тісно та незручно.

Раніше ми повідомляли, що не можна робити, якщо рейс затримується.

Також ми писали, що чому у літак варто сідати одним із перших.

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