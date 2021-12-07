Почему джинсы одного размера всегда разные: блогер раскрыла хитрый секрет брендов одежды

Покупка джинсов практически всегда превращается в головоломку. Особенно, если эту покупку совершаешь через интернет. А все потому что биркам с размерами на этих изделиях верить совершенно нельзя.

Блогер с ником Justblusmom разгадала секрет брендов одежды и объяснила, почему джинсы одного размера всегда разные в своем блоге на TikTok.

Как рассказала женщина, она специально купила в интернете четыре пары джинсов 14-го размера (это 42 размер или L). Все джинсы были куплены в одном магазине.

Однако выяснилось, что деним на всех джинсах отличается по ширине. По словам блогера, эти фокусы с размерами могут повергнуть в депрессию любую женщину.

"Вот почему женщины ненавидят свое тело. Четыре пары джинсов разных фасонов, все лежат в одну линию. Все на пуговицах, все от одной компании, все одного размера", - рассказала блогер.

Она показала этикетки на джинсах и продемонстрировала различия между всеми джинсами.

Одни оказались слишком большими, вторые сели практически идеально, третьи были просто в обтяжку, а четвертые она не смогла натянуть на себя из-за объема бедер.

Далее женщина показала, какая разница есть в талии на каждой модели. И объяснила, что проблема на самом деле в самих джинсах, а не в формах девушек.

Эта проблема существует не только у одного бренда. Так поступают многие производители – они просто меняют стандартные размеры одежды на большие или меньшие, чтобы привлечь покупателей.

"Производители заставляют чувствовать себя худыми, уменьшая размер. Это называет тщеславие. Дизайнеры считают, что среднестатистический американец слишком стесняется своего размера, поэтому они и уменьшают размер. Шестерка становится четверкой, четверка – двойкой и так далее", - рассказал дизайнер Стивен Пунваси.