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Действенные лайфхаки, которые помогут экономить во время путешествия

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Четверг 11 ноября 2021 18:45
Действенные лайфхаки, которые помогут экономить во время путешествия Как сэкономить на путешествиях (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Если вы любите путешествовать, но не всегда хватает средств, то этот лайфхак именно для вас. В частности, опытная travel-блогер поделилась секретом, как купить дешевые авиабилеты и сэкономить на бронировании.

Видео в своем TikTok-аккаунте опубликовала путешественница Мария Ядрова.

По ее словам, авиакомпании тщательно отслеживают динамику спроса на билеты и видят, что чаще всего их бронируют в пятницу и на выходных. Поэтому лучше их покупать в будни, когда цена заметно снижается.

Также, билеты чаще всего покупают днем и вечером, поэтому ночью их стоимость снижается.

Кроме того, блогер поделилась существенными лайфхаками, а именно:

  • Билеты дешевле каждый вторник в полночь, а самые дорогие в пятницу вечером.
  • Среда - самый дешевый день для вылета;
  • Для внутренних рейсов обратно выгодно покупать во вторник. А в среду для международных;
  • Сэкономить на бронировании в других странах можно с помощью VPN.
@ya_yadrova

Я часто путешествую и знаю несколько секретов, как делать это дешевле. Хотите 2 часть

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