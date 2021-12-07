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Чому джинси одного розміру завжди різні: блогерка розкрила хитрий секрет брендів одягу

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Вівторок 07 грудня 2021 19:32
Чому джинси одного розміру завжди різні: блогерка розкрила хитрий секрет брендів одягу Фото: Блогерка пояснила, чому джинси одного розміру завжди різні (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Купівля джинсів практично завжди перетворюється на головоломку. Особливо, якщо цю покупку здійснюєш через Інтернет. А все тому що биркам з розмірами на цих виробах вірити абсолютно не можна.

Блогерка з ніком Justblusmom розгадала секрет брендів одягу і пояснила, чому джинси одного розміру завжди різні у своєму блозі на TikTok.

Як розповіла жінка, вона спеціально купила в Інтернеті чотири пари джинсів 14-го розміру (це 42 розмір або L). Всі джинси були куплені в одному магазині.

Однак з'ясувалося, що денім на всіх джинсах відрізняється по ширині. За словами блогерки, ці фокуси з розмірами можуть відправити в депресію будь-яку жінку.

"Ось чому жінки ненавидять своє тіло. Чотири пари джинсів різних фасонів, всі лежать в одну лінію. Всі на ґудзиках, всі від однієї компанії, всі одного розміру", - розповіла блогерка.

Вона показала етикетки на джинсах і продемонструвала відмінності між усіма джинсами.

Одні виявилися занадто великими, другі сіли практично ідеально, треті були просто в обліпку, а четверті вона не змогла натягнути на себе через обсяг стегон.

Далі жінка показала, яка різниця є в талії на кожній моделі. І пояснила, що проблема насправді в самих джинсах, а не в формах дівчат.

@justablusmom

Don’t judge your body by the number on the label. #womensfashion #bodypositivity #itsjustanumber

original sound - Megan Perkins Luke

Ця проблема існує не тільки в одного бренду. Так роблять багато виробників - вони просто змінюють стандартні розміри одягу на великі або менші, щоб залучити покупців.

@justablusmom

More jeans comparisons. #womensfashion #bodypositivity #itsjustanumber #doesthisclearitupforyou #stopit

original sound - Megan Perkins Luke

"Виробники змушують відчувати себе худими, зменшуючи розмір. Це називає марнославство. Дизайнери вважають, що середньостатистичний американець занадто соромиться свого розміру, тому вони та зменшують розмір. Шістка стає четвіркою, четвірка – двійкою і так далі", - розповів дизайнер Стівен Пунвасі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що блогерка пояснила, як користуватися сухими шампунями правильно.

А також розповідали про те, які є дієві лайфхаки, які допоможуть економити під час подорожі.

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