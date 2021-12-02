Как пользоваться сухим шампунем: многие девушки делают неправильно
Бьюти-блогер Рейчел Боулинг поделилась секретом, как правильно использовать сухой шампунь. Одной из ошибок является то, что девушки распыляют его слишком поздно.
Так, лучше всего шампунь использовать сразу после мытья волос, сообщила блогер в Instagram.
В частности, пользуясь этим методом, на корнях волос не останется белого налета, а локоны продержатся очень долго.
"Это поможет впитывать все по мере появления, а не попытается скрыть грязные волосы!", – написала девушка.
В сети видео стало популярным и в комментариях пользователи благодарили бьюти-блогера за совет.
Как известно, мыть волосы специалисты рекомендуют один-два раза в неделю. Это идеальное количество дней для мытья головы, если у вас нет проблем с генетикой и отсутствуют гормональные сбои.
Кроме того, есть три основных фактора, которые определяют, сколько раз в неделю вам нужно мыть волосы:
- Тип кожи если у вас не слишком жирная или сухая кожа, нужно использовать шампунь для волос только один или два раза в неделю.
- Текстура волос: она имеет значение, потому что она влияет на то, как быстро кожное сало проходит путь по длине волос. Например, вьющиеся волосы замедляет распространение кожного сала, поэтому можете мыть его раз в неделю. С другой стороны, людям с хорошими прямыми волосами нужно мыть волосы два раза в неделю или даже больше.
- Укладка: если ваши волосы обработаны или повреждены путем укладки, стоит мыть их реже.
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