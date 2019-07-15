Почему 30-е место? Притула ответил на главный вопрос о выборах

Сергей Притула долго размышлял на тем, идти ему в политику или нет
Сергей Притула, недавно заявивший о своих политических амбициях, рассказал почему присоединился к партии "Голос" Святослава Вакарчука. Также шоумен, а теперь уже политик, объяснил, почему в списке партии он занял всего лишь 30-е место. Об этом пишет Украинская правда.
Телеведущий согласился вступить в Партию "Голос" лишь после нескольких месяцев диалога со Святославом Вакарчуком. Их общение в основном происходило в телефонном режиме. И первый звонок от лидера "Океана Ельзи" раздался еще в октябре-ноябре прошлого года. А следующая беседа состоялась в декабре.
Потом виртуальные беседы перерослы в реальные длительные разговоры. Таким образом им удалось нащупать общие знаменатели, - говорит Притула.
Святослав Вакарчук и Сергей Притула (фото: facebook com GolosZmin)
"Было понятно, что эти две прямые, которые ранее не пересекались, из параллельных превращаются в те, которые сойдутся в одной точке", - делится воспоминаниями шоумен.
В итоге Вакарчук поставил вопрос прямо.
"Смотри, есть такие люди, которые уже готовы с нами идти. Присоединяешься?", - рассказал Притула.
Что касается 30-го места в списке партии "Голос", Сергей Притула говорит, что этим он мотивирует не только избирателей, но и самого себя к более усердной работе в рамках кампании. Шоумен отмечает, что место в первой пятерке, оказало бы ему медвежью услугу, и дало бы повод расслабиться.
"На самом деле так я мотивирую не только своих сторонников, которые должны прийти и проголосовать, чтобы Притула попал в парламент", - добавил Сергей Притула.
Притула рассказал, почему идет на выборы в Раду (фото: facebook com serhiyprytula)
Напомним, недавно Сергей Притула рассказал, что готовится к серьезной операции после того, как он получил травму ноги.
Ранее сообщалось, что Притула рассказал о трагедии в семье, которая произошла с его отцом. Отец шоумена "сгорел" от рака буквально за месяц.
Мы также писали о том, что Сергей Притула в свое время не очень лестно высказывался о Святославе Вакарчуке.