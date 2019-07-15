ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Почему 30-е место? Притула ответил на главный вопрос о выборах

STYLERПерсоны    15.07.2019 - 15:27
Почему 30-е место? Притула ответил на главный вопрос о выборах
Сергей Притула (фото: РБК-Украина)

Сергей Притула долго размышлял на тем, идти ему в политику или нет

Сергей Притула, недавно заявивший о своих политических амбициях, рассказал почему присоединился к партии "Голос" Святослава Вакарчука. Также шоумен, а теперь уже политик, объяснил, почему в списке партии он занял всего лишь 30-е место. Об этом пишет Украинская правда.

Телеведущий согласился вступить в Партию "Голос" лишь после нескольких месяцев диалога со Святославом Вакарчуком. Их общение в основном происходило в телефонном режиме. И первый звонок от лидера "Океана Ельзи" раздался еще в октябре-ноябре прошлого года. А следующая беседа состоялась в декабре.

Потом виртуальные беседы перерослы в реальные длительные разговоры. Таким образом им удалось нащупать общие знаменатели, - говорит Притула.

Почему 30-е место? Притула ответил на главный вопрос о выборах

Святослав Вакарчук и Сергей Притула (фото: facebook com GolosZmin)

"Было понятно, что эти две прямые, которые ранее не пересекались, из параллельных превращаются в те, которые сойдутся в одной точке", - делится воспоминаниями шоумен.

В итоге Вакарчук поставил вопрос прямо.

"Смотри, есть такие люди, которые уже готовы с нами идти. Присоединяешься?", - рассказал Притула.

Что касается 30-го места в списке партии "Голос", Сергей Притула говорит, что этим он мотивирует не только избирателей, но и самого себя к более усердной работе в рамках кампании. Шоумен отмечает, что место в первой пятерке, оказало бы ему медвежью услугу, и дало бы повод расслабиться.

"На самом деле так я мотивирую не только своих сторонников, которые должны прийти и проголосовать, чтобы Притула попал в парламент", - добавил Сергей Притула.

Почему 30-е место? Притула ответил на главный вопрос о выборах

Притула рассказал, почему идет на выборы в Раду (фото: facebook com serhiyprytula)

Напомним, недавно Сергей Притула рассказал, что готовится к серьезной операции после того, как он получил травму ноги.

Ранее сообщалось, что Притула рассказал о трагедии в семье, которая произошла с его отцом. Отец шоумена "сгорел" от рака буквально за месяц.

Мы также писали о том, что Сергей Притула в свое время не очень лестно высказывался о Святославе Вакарчуке.

Сергей Притула ложится на операцию: что произошло Притула получил травму: украинцы углядели интересный нюанс (фото)
Новости Украины Сергей ПритулаПритула
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь