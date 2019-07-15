Чому 30-е місце? Притула відповів на головне питання про вибори

Сергій Притула (фото: РБК-Україна)

Сергій Притула довго розмірковував на тим, йти йому в політику чи ні

Сергій Притула, який нещодавно заявив про свої політичні амбіції, розповів, чому приєднався до партії "Голос" Святослава Вакарчука. Також шоумен, а тепер вже політик, пояснив, чому в списку партії він зайняв всього лише 30-е місце. Про це пише Українська правда.

Телеведучий погодився вступити в Партію "Голос" лише після кількох місяців діалогу зі Святославом Вакарчуком. Їх спілкування в основному відбувалося у телефонному режимі. І перший дзвінок від лідера "Океану Ельзи" пролунав ще в жовтні-листопаді минулого року. А наступна розмова відбулася в грудні.

Потім віртуальні бесіди переросли в реальні тривалі розмови. Таким чином їм вдалося знайти спільні знаменники, - говорить Притула.

Святослав Вакарчук і Сергій Притула (фото: facebook com GolosZmin)

"Було зрозуміло, що ці дві прямі, які раніше не перетиналися, з паралельних перетворюються на ті, які зійдуться в одній точці", - ділиться спогадами шоумен.

У підсумку Вакарчук поставив питання прямо.

"Дивись, є такі люди, які вже готові з нами йти. Приєднуєшся?", - розповів Притула.

Що стосується 30-го місця в списку партії "Голос", Сергій Притула каже, що цим він мотивує не тільки виборців, але і самого себе до більш старанної роботи в рамках кампанії. Шоумен зазначає, що місце в першій п'ятірці, надало б йому ведмежу послугу, і дало б привід розслабитися.

"Насправді так я мотивую не тільки своїх прихильників, які повинні прийти і проголосувати, щоб Притула потрапив у парламент", - додав Сергій Притула.

Притула розповів, чому йде на вибори в Раду (фото: facebook com serhiyprytula)

Нагадаємо, нещодавно Сергій Притула розповів, що готується до серйозної операції після того, як він отримав травму ноги.

Раніше повідомлялося, що Притула розповів про трагедію в сім'ї, яка сталася з його батьком. Батько шоумена "згорів" від раку буквально за місяць.

Ми також писали про те, що Сергій Притула у свій час не дуже схвально висловлювався про Святослава Вакарчука.