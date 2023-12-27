"Почався жах, обстріли": провідниця розповіла про момент удару РФ по вокзалу в Херсоні

Російські війська ввечері 26 грудня обстріляла залізничний вокзал у Херсоні. В момент атаки на вокзалі перебували близько 140 людей. Пасажирів, які мали їхати потягом з Херсона до Києва, евакуювали до Миколаєва. З Миколаєва іншим евакуаційним потягом вони таки прибули до Києва та розповіли про пережите.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал "Сніданку з 1+1".
У чотирьох вагонах їхали пасажири, яких евакуювали з Херсона. На пероні вокзалу чергували надзвичайники та медики
Провідниця потягу Херсон-Київ Жанна розповіла, що була у вагоні, коли почався обстріл. Після цього їй начальник потягу подзвонив і сказав йти до укриття.
"Перший вибух ми почули, коли зайшли до вокзалу. "Прилетіло" десь за вагонами. Потім всі швидко пішли до укриття. І тільки ми зайшли, почався жах, обстріли. Всі люди сиділи і тихенько чекали. Посипалось навіть все у підвалі. Але всі це пережили", - розповіла вона.
До того ж всі вагони потяга, у якому провідниця мала їхати з пасажирами до Києва, зруйновані.
"Навіть не знаю, чи підлягають вони ремонту", - зазначила вона.
Олександр розповів, що вибухи почалися, як тільки він зайшов до вокзалу. Тоді йому військові сказали швидко йти до укриття.
"Потім зникло світло, ми сиділи з ліхтариками і чекали. Через певний час сказали, що будемо їхати автобусами на Миколаїв. У Миколаєві на вокзалі вже були готові вагони. На ранок нам принесли сніданок - кутю та пюре, салат, м’ясо. Дуже приємно, що піклувалися волонтери", - сказав він.
Російські окупанти сьогодні, 26 грудня, вдарили по залізничному вокзалу у Херсоні. Під обстріл потрапив евакуаційний потяг. На місці атаки було багато мирних мешканців.
Внаслідок обстрілу вокзалу загинув лейтенант поліції з Кіровоградської області. Він зазнав смертельного поранення під час евакуації людей.
Також поранення отримали ще два поліцейських, їх госпіталізували. Постраждали і двоє мирних жителів.
Раніше ми повідомляли, Росія за добу понад 160 разів атакувала Херсонську область.
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