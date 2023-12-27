"Почався жах, обстріли": провідниця розповіла про момент удару РФ по вокзалу в Херсоні

Що розповіла провідниця

У чотирьох вагонах їхали пасажири, яких евакуювали з Херсона. На пероні вокзалу чергували надзвичайники та медики

Провідниця потягу Херсон-Київ Жанна розповіла, що була у вагоні, коли почався обстріл. Після цього їй начальник потягу подзвонив і сказав йти до укриття.

"Перший вибух ми почули, коли зайшли до вокзалу. "Прилетіло" десь за вагонами. Потім всі швидко пішли до укриття. І тільки ми зайшли, почався жах, обстріли. Всі люди сиділи і тихенько чекали. Посипалось навіть все у підвалі. Але всі це пережили", - розповіла вона.

До того ж всі вагони потяга, у якому провідниця мала їхати з пасажирами до Києва, зруйновані.

"Навіть не знаю, чи підлягають вони ремонту", - зазначила вона.

Провідниця Жанна (скриншот)

Деталі від пасажира

Олександр розповів, що вибухи почалися, як тільки він зайшов до вокзалу. Тоді йому військові сказали швидко йти до укриття.

"Потім зникло світло, ми сиділи з ліхтариками і чекали. Через певний час сказали, що будемо їхати автобусами на Миколаїв. У Миколаєві на вокзалі вже були готові вагони. На ранок нам принесли сніданок - кутю та пюре, салат, м’ясо. Дуже приємно, що піклувалися волонтери", - сказав він.

Пасажир Олександр (скриншот)

Що відомо про обстріл

Російські окупанти сьогодні, 26 грудня, вдарили по залізничному вокзалу у Херсоні. Під обстріл потрапив евакуаційний потяг. На місці атаки було багато мирних мешканців.

Внаслідок обстрілу вокзалу загинув лейтенант поліції з Кіровоградської області. Він зазнав смертельного поранення під час евакуації людей.

Також поранення отримали ще два поліцейських, їх госпіталізували. Постраждали і двоє мирних жителів.