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РФ за добу понад 160 разів атакувала Херсонську область: є загиблі та багато поранених

Херсонська область , Середа 27 грудня 2023 08:43
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РФ за добу понад 160 разів атакувала Херсонську область: є загиблі та багато поранених Фото: РФ за добу понад 160 разів атакувала Херсонську область (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Протягом минулої доби російські війська 161 раз атакували Херсонську область різними видами зброї. Внаслідок обстрілів загинули три людини, 16 - поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Загалом за минулу добу росіяни здійснили 161 обстріл області, випустивши 853 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА, з них - 7"Шахедів".

По Херсону ворог випустив 90 снарядів.

Російські терористи поцілили у житлові квартали населених пунктів області, обʼєкти інфраструктури, підприємства, торговельний центр, залізничний вокзал у Херсоні та заклад освіти у Херсонському районі.

Внаслідок обстрілів три людини загинули, ще 16 дістали поранення.

Як повідомив глава МВС Ігор Клименко, росіяни безперервно б'ють по Херсонській області. Вчора вечері з артилерії окупанти завдали удару по Антонівці, внаслідок чого одна людина постраждала.

Упродовж ночі росіяни обстрілювали й Херсон. Пошкоджений торговельний центр, гараж, крамниця, мобільне укриття, автомобілі.

Крім того, окупанти вдарили по території науково-дослідної установи у Херсонському районі. Одна людина загинула.

Атака РФ по Херсону

Оскільки росіяни контролюють лівий берег Херсона, то вони продовжують обстрілювати місто з артилерії та керованих авіаційних бомб.

Вчора російські війська вдарили евакуаційним потягом у Херсоні. Поранено кількох співробітників УЗ, пошкоджено вокзал та рухомий склад. Детальніше про атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Увечері 26 грудня стало і відомо про трьох поранених мирних жителів під час обстрілу Херсона. Один із них у тяжкому стані.

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