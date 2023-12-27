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Одесу та область атакували "шахеди", є жертва та постраждалі: фото, відео

Одеса, Середа 27 грудня 2023 08:31
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Одесу та область атакували "шахеди", є жертва та постраждалі: фото, відео Фото: в Одеській області впав збитий "шахед" (t.me/SJTF_Odes)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти в ніч на 27 грудня атакували Одесу та область дронами-камікадзе. Внаслідок ворожої атаки є жертва та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України у Telegram та голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Бойова робота зі знищення "шахедів" тривала 7 годин. Безпілотники летіли у дві хвилі з інтервалом в 15 хвилин. Сили оборони знищили 17 дронів у зоні своєї відповідальності. Зокрема, в Одеській області - 12, у Миколаївській - 3, Вінницькій - 2.

В Одеській області було влучання у склади науково-дослідної установи аграрного профілю. Інформація про постраждалих уточнюється.

Як зазначають військові, росіяни зосередилися на Одесі, там збито всі ворожі цілі. Уламки "шахедів" впали на одну з незаселених новобудов. Також збитий в повітрі дрон впав на дачні будинки в передмісті Одеси, там спалахнула пожежа, яку вже загасили.

Крім того, окупанти вдарили по Херсону, пошкоджено торговельний центр і багатоквартирні будинки.

Постраждалі

Сили оборони півдня заявили, що внаслідок атаки на Одесу та область загинула людина, троє постраждали, зокрема, 17-річний підліток.

Голова Одеської ОВА уточнив, що загинув 35-річний чоловік. За його словами, постраждали двоє осіб: 37-річна жінка та 17-річний юнак. Постраждалі отримали численні рани, їх у стані середньої тяжкості госпіталізували.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко натомість повідомляє, що внаслідок атаки четверо осіб отримали поранення. Серед них є 6-річна дитина.

Що ще відомо про нічну атаку

Повітряні сили ЗСУ ще з вечора 26 грудня повідомляли про пуски "шахедів". Відомо, що росіяни атакували Херсон, а також запустили дрони-камікадзе у напрямку Старокостянтинова та Одеси.

Пізніше Повітряні сили уточнили, що росіяни випустили цієї ночі 46 дронів-камікадзе. Українська ППО збила 32 з них. ППО працювала у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях.

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