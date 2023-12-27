"Начался ужас, обстрелы": проводница рассказала о моменте удара РФ по вокзалу в Херсоне

Что рассказала проводница

В четырех вагонах ехали пассажиры, эвакуированные из Херсона. На перроне вокзала дежурили чрезвычайники и медики

Проводница поезда Херсон-Киев Жанна рассказала, что была в вагоне, когда начался обстрел. После этого ей начальник поезда позвонил и сказал идти к укрытию.

"Первый взрыв мы услышали, когда зашли в вокзал. "Прилетело" где-то за вагонами. Потом все быстро пошли к укрытию. И только мы зашли, начался ужас, обстрелы. Все люди сидели и тихонько ждали. Посыпалось даже все в подвале. Но все это пережили", - рассказала она.

К тому же, все вагоны поезда, в котором проводница должна была ехать с пассажирами в Киев, разрушены.

"Даже не знаю, подлежат ли они ремонту", - отметила она.

Проводница Жанна (скриншот)

Подробности от пассажира

Александр рассказал, что взрывы начались, как только он вошел в вокзал. Тогда ему военные сказали быстро идти в укрытие.

"Потом исчез свет, мы сидели с фонариками и ждали. Через некоторое время сказали, что будем ехать автобусами на Николаев. В Николаеве на вокзале уже были готовы вагоны. На утро нам принесли завтрак - кутью и пюре, салат, мясо. Очень приятно, что заботились волонтеры", - сказал он.

Пассажир Александр (скриншот)

Что известно об обстреле

Российские оккупанты сегодня, 26 декабря, ударили по железнодорожному вокзалу в Херсоне. Под обстрел попал эвакуационный поезд. На месте атаки было много мирных жителей.

В результате обстрела вокзала погиб лейтенант полиции из Кировоградской области. Он получил смертельное ранение во время эвакуации людей.

Также ранения получили еще два полицейских, их госпитализировали. Пострадали и два мирных жителя.