Начал с "Гарри Поттера": звезда "Голосу країни" поделился, как украинизировал дочерей

Украинский певец Максим Бородин поделился, как приучил своих дочерей общаться на украинском языке. Делать это артист начал еще до полномасштабного вторжения РФ.

Как Максим Бородин украинизировал детей

По словам певца, начал он с книг о Гарри Поттере, украиноязычных томов.

"У меня уже младшая начала разговаривать на русском и тогда я сказал, что мы больше на русском не разговариваем. Это как раз был где-то 18-й-19-й год. Сначала я сам начал на украинском разговаривать. Этот тип против течения, когда дома все на русском, а ты на украинском. Это было очень трудно", - признался артист.

"По вечерам стал им на ночь читать Гарри Поттера, каждый абзац объяснять, что там за смысл, потому что они не понимали слов", - добавил он.

Также Бородин поделился лайфхаком для родителей, которые хотят, чтобы их дети не использовали язык оккупанта.

"Я на кухне повесил доску, на которой было пять имен всей семьи, и каждое русское слово - там появлялся один балл. За день, у кого больше всего баллов, тот моет посуду. И через неделю-две русские слова все забылись, потому что мыть посуду вечером после ужина - это отстой", - сказал Максим.

Отметим, что Бородин женат и многодетный отец - у певца подрастает трое дочерей.