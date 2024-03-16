"Кілька днів лежав на підлозі". Маму українського співака посадили до в’язниці

Український співак Максим Бородін вперше розповів, як його мама опинилася у в’язниці та хто йому замінив батьків.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавця для проєкту "Неймовірна правда про зірок" .

Як мати артиста опинилася у в’язниці

Бородін розповів, що його мама не дбала про нього і його 3-річну сестру, занурившись у злочинний світ.

Все почалося, зізнався співак, з наркотиків, за чим послідував обшук в їхній квартирі.

Після цього він більше не бачив родичку.

Максим Бородін (фото: instagram.com/7borodin7)

"Я кілька днів чекав, лежав на підлозі, а вона не приходила. Я знав, що мама завжди поверталася ввечері додому, а вона не приходила день-другий. Я мучився від того, що мені її не вистачає", - поділився виконавець.

Тоді тітка, яка згодом почала доглядати за дітьми, сказала Максу, що жінку забрали.

Однак основну увагу і турботу про хлопчика брав на себе його дідусь. Оскільки Максим не знав свого батька, дідусь посів у його житті особливе місце і замінив всіх.

Які зараз у виконавця відносини з мамою

Бородін побачив маму у день випуску зі школи. Коли він повернувся додому, жінка мила підлогу і захотіла обійняти сина.

"Руки відкрила для обіймів, а я став і стою, як вовченя. Вона каже: "Ти що, мене не обіймеш?". Я кажу: "Ні!". Розвернувся і втік", - розповів Максим.

Втім, музикант знайшов у собі сили пробачити матір. Деякий час вони спілкувалися, однак згодом все припинилося, адже його рідна людина стала зловживати алкоголем.

Знову побачити матір Макс захотів, коли у нього народилася друга донька.

"Зателефонував і тої ж миті приїхав. Я бачу це поле, бачу її метрів може 300-400, і мені так до неї хочеться. Я кричу: “Мам!”, і біжу через поле. Так я вперше її відчув", - поділився артист.