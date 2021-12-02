Побывать в гостях у Маккалистеров: в США можно арендовать легендарный дом из фильма "Один дома"

В нем говорится, что сдается в аренду дом из фильма 1990 года. Правда снять жилище можно только на одну ночь.

В США можно арендовать дом из фильма "Один дома" (фото: airbnb.com)

Дом, расположенный в районе Чикаго, будет доступен для бронирования с 7 декабря за 25 долларов. При этом провести день в доме можно будет 12 декабря.

В США можно арендовать дом из фильма "Один дома" (фото: airbnb.com)

Гостей встретит актер Девин Рэтрей, который сыграл старшего брата Кевина Маккалистера Базза. Самого же Кевина Маккалистера играл Маколей Калкин.

В США можно арендовать дом из фильма "Один дома" (фото: airbnb.com)

"Также гостей ждут лучшая пицца Чикаго и встреча с настоящим птицеедом", -говорится в сообщении Airbnb.

В США можно арендовать дом из фильма "Один дома" (фото: airbnb.com)

Вечером счастливчиков ждет показ нового фильма "Один дома" (2021), который вышел в ноябре и является перезапуском оригинальной ленты 1990 года.

В США можно арендовать дом из фильма "Один дома" (фото: airbnb.com)

Стоит отметить, что Это уже шестой фильм в популярной франшизе "Один дома".

В США можно арендовать дом из фильма "Один дома" (фото: airbnb.com)