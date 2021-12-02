Побувати в гостях у Маккалістерів: у США можна орендувати легендарний будинок з фільму "Один вдома"

Збулася мрія шанувальників легендарного фільму "Один вдома". Тепер вони можуть провести час у будинку Сім'ї Маккалістерів.
Відповідне оголошення з'явилося на сайті Airbnb.
У ньому говориться, що здається в оренду будинок з фільму 1990 року. Правда зняти житло можна тільки на одну ніч.
У США можна орендувати будинок з фільму "Один вдома" (фото: airbnb.com)
Будинок, розташований у районі Чикаго, буде доступний для бронювання з 7 грудня за 25 доларів. При цьому провести день в будинку можна буде 12 грудня.
У США можна орендувати будинок з фільму "Один вдома" (фото: airbnb.com)
Гостей зустріне актор Девін Ретрей, який зіграв старшого брата Кевіна Маккалістера Базза. Самого ж Кевіна Маккалістера грав Маколей Калкін.
У США можна орендувати будинок з фільму "Один вдома" (фото: airbnb.com)
"Також гостей чекають краща піца Чикаго і зустріч зі справжнім птахоїдом", - йдеться в повідомленні Airbnb.
У США можна орендувати будинок з фільму "Один вдома" (фото: airbnb.com)
Увечері щасливчиків чекає показ нового фільму "Один вдома" (2021), який вийшов у листопаді і є перезапуском оригінальної стрічки 1990 року.
У США можна орендувати будинок з фільму "Один вдома" (фото: airbnb.com)
Варто зазначити, що це вже шостий фільм у популярній франшизі "Один вдома".
У США можна орендувати будинок з фільму "Один вдома" (фото: airbnb.com)
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