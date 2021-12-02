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Побувати в гостях у Маккалістерів: у США можна орендувати легендарний будинок з фільму "Один вдома"

Автор: Роман Мирончук

Збулася мрія шанувальників легендарного фільму "Один вдома". Тепер вони можуть провести час у будинку Сім'ї Маккалістерів.

Відповідне оголошення з'явилося на сайті Airbnb.

У ньому говориться, що здається в оренду будинок з фільму 1990 року. Правда зняти житло можна тільки на одну ніч.

У США можна орендувати будинок з фільму "Один вдома" (фото: airbnb.com)

Будинок, розташований у районі Чикаго, буде доступний для бронювання з 7 грудня за 25 доларів. При цьому провести день в будинку можна буде 12 грудня.

У США можна орендувати будинок з фільму "Один вдома" (фото: airbnb.com)

Гостей зустріне актор Девін Ретрей, який зіграв старшого брата Кевіна Маккалістера Базза. Самого ж Кевіна Маккалістера грав Маколей Калкін.

У США можна орендувати будинок з фільму "Один вдома" (фото: airbnb.com)

"Також гостей чекають краща піца Чикаго і зустріч зі справжнім птахоїдом", - йдеться в повідомленні Airbnb.

У США можна орендувати будинок з фільму "Один вдома" (фото: airbnb.com)

Увечері щасливчиків чекає показ нового фільму "Один вдома" (2021), який вийшов у листопаді і є перезапуском оригінальної стрічки 1990 року.

У США можна орендувати будинок з фільму "Один вдома" (фото: airbnb.com)

Варто зазначити, що це вже шостий фільм у популярній франшизі "Один вдома".

У США можна орендувати будинок з фільму "Один вдома" (фото: airbnb.com)

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