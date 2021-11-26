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На кладбище Хмельницкого сделали кафе и кинозал: все бесплатно

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Хмельницкий, Пятница 26 ноября 2021 09:42
На кладбище Хмельницкого сделали кафе и кинозал: все бесплатно На кладбище в Хмельницком открыли кофейню (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

На кладбище Хмельницкого теперь можно выпить кофе и посмотреть фильм. В церковной лавке поставили кофемашину, а в подвале монастыря устраивают кинопоказы.

Об этом сообщается в сюжете "Сегодня".

Почему именно здесь

Интересно то, что на кладбище никто из известных людей не похоронен, как, например, на Лычаковском во Львове. Люди говорят, что приходят сюда из-за особой спокойной атмосферы.

"Я могу отдохнуть, потому что в городе обычно суетливо, здесь такая спокойная атмосфера, поэтому это только плюс", – рассказал житель Хмельницкого Павел Юзвишин.

В кофейне музыки нет, здесь абсолютно отсутствует шум.

"Люди сначала как-то заходили, как-то спокойно да, а вам здесь не жутко? А как вы вообще себя здесь чувствуете? Мы типа говорим, что нам здесь хорошо, что мы привыкли, что мы не видим ничего страшного в том, что вокруг есть кладбище", – рассказывает основательница кофейни Вероника Франчук.

Все бесплатно

Отмечается, что на кладбище приходят и студенты. По их словам, это идеальное место для "дистанционки".

"Здесь есть интернет, да, самое главное, здесь есть вай-фай, так что очень хорошо, потому что дома скучно друг с другом, один сидишь, не интересно", – отмечает жительница Хмельницкого Екатерина Брыла.

Досуг на кладбище - бесплатный. Даже кофе финансируется из прихода. За напиток нет фиксированной цены - люди дают, сколько могут.

Как мы ранее писали, на Байковом кладбище орудуют вандалы и порочат память знаменитых украинцев.

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