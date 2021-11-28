Безвкусица и претенциозность: в Киеве показали дома за миллионы долларов со спорным дизайном (фото)
В Киеве на продажу выставлено много домов за миллионы долларов, в которых применены абсурдные архитектурные решения и претенциозные роскошные дизайны. Но они бы точно понравились бывшему генеральному прокурору Украины Виктору Пшонке.
Видео домов показало "Телебачення Торонто".
Журналистка представлялась риелторам покупателем и выбирала дома в столице, стоимость которых начинается от 2 миллионов долларов.
Ей удалось снять три дома. Первый дом на 1000 квадратных метров имеет тем не менее минимум простора. Он стоит 6,5 миллионов долларов.
Скриншот с видео
В трехэтажном доме много шкур животных, в ванной золотые смесители и ершик. Также в доме красуются огромные бивни.
Второй дом также имеет три этажа, но стоит уже дешевле - 2,5 миллиона долларов. Здесь огромная кухня и столовая, в которой можно отгулять свадьбу.
В доме все из дерева, обои из ткани. Также есть камин, бассейн, сауна, бильярд, кабинет и еще несколько подсобный помещений, которые можно переделать под комнаты.
Третий дом хоть и находится недалеко от второго, но сильно отличается. Внешне - это дворец, а в середине - церковь с соответствующим запахом ладана.
Владелец дома уверяет, что лучшего дома не найти, потому что здесь хорошая аура.
Здесь огромная гостиная, две кухни, несколько туалетов, 4 спальни, балконы и красные дорожки.
В Киеве показали дома за миллионы долларов со спорным дизайном (видео: YoluTube)
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