Безвкусица и претенциозность: в Киеве показали дома за миллионы долларов со спорным дизайном (фото)

В Киеве на продажу выставлено много домов за миллионы долларов, в которых применены абсурдные архитектурные решения и претенциозные роскошные дизайны. Но они бы точно понравились бывшему генеральному прокурору Украины Виктору Пшонке.

Журналистка представлялась риелторам покупателем и выбирала дома в столице, стоимость которых начинается от 2 миллионов долларов.

Ей удалось снять три дома. Первый дом на 1000 квадратных метров имеет тем не менее минимум простора. Он стоит 6,5 миллионов долларов.

Скриншот с видео

В трехэтажном доме много шкур животных, в ванной золотые смесители и ершик. Также в доме красуются огромные бивни.

Второй дом также имеет три этажа, но стоит уже дешевле - 2,5 миллиона долларов. Здесь огромная кухня и столовая, в которой можно отгулять свадьбу.

В доме все из дерева, обои из ткани. Также есть камин, бассейн, сауна, бильярд, кабинет и еще несколько подсобный помещений, которые можно переделать под комнаты.

Третий дом хоть и находится недалеко от второго, но сильно отличается. Внешне - это дворец, а в середине - церковь с соответствующим запахом ладана.

Владелец дома уверяет, что лучшего дома не найти, потому что здесь хорошая аура.

Здесь огромная гостиная, две кухни, несколько туалетов, 4 спальни, балконы и красные дорожки.

В Киеве показали дома за миллионы долларов со спорным дизайном (видео: YoluTube)