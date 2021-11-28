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Безвкусица и претенциозность: в Киеве показали дома за миллионы долларов со спорным дизайном (фото)

Новина українською →
Киев, Воскресенье 28 ноября 2021 21:32
Безвкусица и претенциозность: в Киеве показали дома за миллионы долларов со спорным дизайном (фото) Коллаж РБК-Украина: в Киеве показали дома за миллионы долларов со спорным дизайном
Автор: Styler

В Киеве на продажу выставлено много домов за миллионы долларов, в которых применены абсурдные архитектурные решения и претенциозные роскошные дизайны. Но они бы точно понравились бывшему генеральному прокурору Украины Виктору Пшонке.

Видео домов показало "Телебачення Торонто".

Журналистка представлялась риелторам покупателем и выбирала дома в столице, стоимость которых начинается от 2 миллионов долларов.

Ей удалось снять три дома. Первый дом на 1000 квадратных метров имеет тем не менее минимум простора. Он стоит 6,5 миллионов долларов.

Безвкусица и претенциозность: в Киеве показали дома за миллионы долларов со спорным дизайном (фото)Безвкусица и претенциозность: в Киеве показали дома за миллионы долларов со спорным дизайном (фото)

Скриншот с видео

В трехэтажном доме много шкур животных, в ванной золотые смесители и ершик. Также в доме красуются огромные бивни.

Безвкусица и претенциозность: в Киеве показали дома за миллионы долларов со спорным дизайном (фото)Безвкусица и претенциозность: в Киеве показали дома за миллионы долларов со спорным дизайном (фото)

Второй дом также имеет три этажа, но стоит уже дешевле - 2,5 миллиона долларов. Здесь огромная кухня и столовая, в которой можно отгулять свадьбу.

Безвкусица и претенциозность: в Киеве показали дома за миллионы долларов со спорным дизайном (фото)Безвкусица и претенциозность: в Киеве показали дома за миллионы долларов со спорным дизайном (фото)

В доме все из дерева, обои из ткани. Также есть камин, бассейн, сауна, бильярд, кабинет и еще несколько подсобный помещений, которые можно переделать под комнаты.

Безвкусица и претенциозность: в Киеве показали дома за миллионы долларов со спорным дизайном (фото)Безвкусица и претенциозность: в Киеве показали дома за миллионы долларов со спорным дизайном (фото)

Третий дом хоть и находится недалеко от второго, но сильно отличается. Внешне - это дворец, а в середине - церковь с соответствующим запахом ладана.

Безвкусица и претенциозность: в Киеве показали дома за миллионы долларов со спорным дизайном (фото)Безвкусица и претенциозность: в Киеве показали дома за миллионы долларов со спорным дизайном (фото)

Владелец дома уверяет, что лучшего дома не найти, потому что здесь хорошая аура.

Безвкусица и претенциозность: в Киеве показали дома за миллионы долларов со спорным дизайном (фото)

Здесь огромная гостиная, две кухни, несколько туалетов, 4 спальни, балконы и красные дорожки.

В Киеве показали дома за миллионы долларов со спорным дизайном (видео: YoluTube)

Напомним, на кладбище Хмельницкого сделали кафе и кинозал.

Мы также писали о том, какой недвижимостью владеет украинский хореограф и телеведущий Влад Яма.

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