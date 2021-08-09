На побережье популярного курорта Азовского моря выбросило гору окурков (видео)

В Кирилловке Запорожской области отдыхающие столкнулись с горой окурков, которые штормом выбросило из Азовского моря. При этом окурки выбросило на один из центральных пляжей.
Об этом сообщило издание mv в Instagram.
"Люди курят и в песок тушат сигареты, а море собрало все в кучку", - говорится в сообщении.
Непонятно, кто займется уборкой набережной. В комментариях пользователи сети пишут, что отдыхающие на пляжах все время выбрасывают окурки на песок, а ветер уносит весь мусор в море.
А люди говорят - почему такие катаклизмы происходят, потому что природа мстит за все;
Природа умнее человека. Пытается исправить его ошибки;
Отдыхая на одной из баз, я видел, как работники администрации курили и тушили сигареты зарывая в песок как в пепельницу на своем пляже. Вы понимаете отношение, а что говорить о приезжих которым вообще плевать на все;
Такой менталитет;
Так и природа избавляется от людей;
И пусть курят!!! Но как выбрасывать туда где ты снова придешь? Не ты, дети кругом...
Да свиньи и все тут!. Надо охране штрафовать. Таблички везде ставить (на некоторых базах такое практикуется) а на общем пляже пару надзирателей поставить;
Море ваше отдаст все вам, что ему набросали, пользуйтесь!!!
Напомним, в Геническе медуз сбрасывают в море вместе с мусором.
Мы также писали о том, что популярный курорт на Азовском море чистят от гор медуз экскаватором.