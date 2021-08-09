В Геническе медуз сбрасывают в море вместе с мусором: скандальное видео
На популярном курорте в Геническе медуз с берега бросают обратно в море. Причем, вместе со свободноплавными морскими животными в воду попадают горы мусора - бутылки, пластиковые пакеты и тому подобное.
Видео того, как мужчины (судя по всему, работники пляжа) "очищают" зоны для отдыхающих, опубликовали в Facebook-сообществе "Генічеськ Сьогодні".
"Прошу отреагировать на действия своих рабочих. Дети собрали медуз на берег, ваши сотрудники вместе с мусором сбросили обратно в море. Как дети должны туда зайти? Кто к вам с таким отношением приедет?" - написала в подписи к видео отдыхающая Ирина Балтро.
На кадрах мужчины, которые убирают пляж, говорят, что они просто убирают мусор, который сами же отдыхающие здесь оставляют. Поэтому, по их словам, в этой ситуации виноваты сами приезжие.
Один из уборщиков даже показал на собственном примере, что мусор и медузы никоим образом не мешают купанию.
В Геническе медуз сбрасывают в море вместе с мусором
В комментариях возмущению украинцев нет предела.
- Зачем они болото это в море сбрасывали!
- Жаль мне за отношения людей к природе
- Взрослые люди. Море это что - помойка?
- Жесть! Могли бы эти два мужика взять и вынести на помойку этих медуз, если они им воняют! Зачем в море уже дохлых медуз выбрасывать?! Мешают им бабло косить на этом вечно арендованном участке пляжа? Если хотят привлечь туристов на свой участок, то логичнее было бы для начала хоть песок нормальный завезти, спуски в воду сделать нормальные, и воду у берега очищать! А не просто зонтов понатыкивал, и бизнесменом себя считает! Чтобы развивать туристический бизнес, нужно каждый год вкладывать в его развитие, делать что-то новое, улучшать, модернизировать! А он как поставил эти зонты 10 лет назад, так ничего нового и не додумался сделать!
Напомним, недавно на популярном украинском курорте пожаловались на нашествие комаров.
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