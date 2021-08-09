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На узбережжі популярного курорту Азовського моря викинуло гору недопалків (відео)

Автор: Роман Мирончук

У Кирилівці Запорізької області відпочивальники зіткнулися з горою недопалків, які штормом викинуло з Азовського моря. При цьому недопалки викинуло на один із центральних пляжів.

Про це повідомило видання mv в Instagram.

"Люди курять і в пісок гасять сигарети, а море зібрало все в купку", - йдеться в повідомленні.

Незрозуміло, хто займеться прибиранням набережної. У коментарях користувачі мережі пишуть, що відпочивальники на пляжах весь час викидають недопалки на пісок, а вітер відносить все сміття в море.

А люди кажуть - чому такі катаклізми відбуваються, тому що природа мстить за все;

Природа розумніша від людини. Намагається виправити її помилки;

Відпочиваючи на одній з баз, я бачив, як працівники адміністрації курили і гасили сигарети зариваючи в пісок як в попільничку на своєму пляжі. Ви розумієте відношення, а що говорити про приїжджих яким взагалі плювати на все;

Такий менталітет;

Так і природа позбавляється від людей;

І нехай курять !!! Але як викидати туди де ти знову прийдеш? Чи не ти, діти кругом...

Так свині і все тут !. Треба охорони штрафувати. Таблички всюди ставити (на деяких базах таке практикується) а на загальному пляжі пару наглядачів поставити;

Море ваше віддасть все вам, що йому накидали, користуйтеся!!!

Нагадаємо, в Генічеську медуз скидають в море разом зі сміттям.

Ми також писали про те, що популярний курорт на Азовському морі чистять від гір медуз екскаватором.

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Запорожская областьАзовское море