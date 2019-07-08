Переможниця українського конкурсу краси вийшла заміж за російського олігарха (фото)

Російський олігарх одружився на білявці з Житомира (Колаж РБК-Україна)

Роман з олігархом у Клименко почався ще до того, як він розлучився з дружиною

Ольга Клименко, володарка титулу "Міс Блонд Україна 2013" вийшла заміж за російського олігарха Ігоря Кесаєва, який займає 35 місце в списку Forbes. Про це повідомляє російське видання Super.

52-річний Ігор Кесаев розбагатів на продажу алкоголю і тютюну, також він є власником мережі супермаркетів "Діксі", "Вікторія", "Брістоль", "Червоне&Біле", компанії "Мегаполіс" з продажу сигарет і 340-метровою вежі "Меркурій Сіті Тауер".

Роман між українською переможницею конкурсу краси Ольгою Клименко та Ігорем Кесаєвим почався ще в 2016 році, коли олігарх був одружений на Стелі Кесаєвой. Вперше їх помітили разом на концерті в Московській консерваторії.

Ігор Кесаев, Ольга Клименко, Ілона Кесаєва, її бойфренд В'ячеслав Пивоварів і Ерік Кесаев

У 2017 році він офіційно розлучився з першою дружиною. Стелла Кесаєва займається мистецтвом, у неї власний фонд і вона спеціалізується по сучасним художникам.

У всіх інтерв'ю вона як і раніше називає Кесаєва чоловіком і дякує за участь в своїх проектах. Старша дочка Кесаєва також зайнялася мистецтвом і готується відкрити галерею в башті, яка належить батькові. У тій же вежі, але на 1 поверсі, відкрився новий ресторан, який належить тепер другій дружині Кесаєва – Ользі.

Ольга Клименко (podiumstars.ru)

28-річна Ольга Клименко народилася в Житомирі, отримала освіту в Національному авіаційному університеті в Києві по спеціальності "соціологія". У 2013 році виграла конкурс "Міс Блонд Україна", а в 2014 році перемогла у міжнародному конкурсі краси в Лівані.

Ольга Клименко виграла конкурс в Лівані

Зараз вона займається своїм рестораном і як раніше вона зізнавалася в інтерв'ю – у сфері її інтересів - караоке і стрип-пластика.

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