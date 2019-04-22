Ты - наш победитель: певица восхитила зрителей на Голосе країни

В Суперфинале Голоса країни второе место заняла Карина Арсентьева
В воскресенье, 21 апреля, состоялся четырнадцатый выпуск 9 сезона шоу Голос країни. В Суперфинале сразились четыре тренера и четыре исполнителя: Виктория Олейник, Андрей Хайят, Карина Арсентьева и Оксана Муха.
С небольшим преимуществом победила Оксана Муха, исполнившая песню легендарной Квитки Цисык "Де ти тепер".
Второй место заняла Карина Арсентьева, но многие зрители недовольны такими результатами, называя Карину своей фавориткой. Если к подопечной Дана Балана Оксане Мухе выдвигают претензии по поводу ее однотипности, то Арсентьеву хвалят за то, что она развивалась и была разносторонней на шоу, удивляя своими образами и вокальными данными.
Так, последней песней подопечной Потапа в Суперфинале шоу стал всемирный хит Уитни Хьюстон "I will always love you". Как известно, это очень сложная по вокалу композиция, с которой, по мнению зрителей, Карина справилась "на ура".
Голос країни 2019 - Карина Арсентьева в Суперфинале впечатлила зрителей (видео: YouTube/Голос країни)
Пользователи сети оказали молодой девушке активную поддержку, сказав, что у нее еще все впереди.
Отметим, что от комментаторов досталось и стилистам шоу, которые облачили финалистов, а в частности, Карину Арсентьеву в нелепый наряд.
Ранее Оксана Муха поразила зрителей в четвертьфинале "Голоса країни" исполнением украинской народной песни "Ворожка".
Напомним, что девушка с инвалидностью впечатлила судей и зрителей на "Голосе країни".