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Вытянули: зрители разочарованы победителем Голоса країни

STYLERЖизнь    22.04.2019 - 07:49
Вытянули: зрители разочарованы победителем Голоса країни
Голос країни 2019 (фото: facebook.com/goloskrainy)

Голос країни 2019 завершился победой Оксаны Мухи

 В воскресенье, 21 апреля, на канале 1+1 состоялся четырнадцатый выпуск 9 сезона шоу Голос країни. Это был Суперфинал, в котором сразились четыре тренера и четыре исполнителя: Виктория Олейник, Андрей Хайят, Карина Арсентьева и Оксана Муха.

 В итоге небольшое преимущество зрители отдали Оксане Мухе, которая стала новым победителем шоу Голос країни. Дан Балан, в свою очередь, с первой попытки стал тренером-чемпионом.

Последней песней, исполненной Оксаной Мухой стала композиция "Де ти тепер", Квитки Цисык.

Голос країни 2019 - финальное выступление Оксаны Мухи с песеней "Де ти тепер" (видео: YouTube/Голос країни)

При этом в сети победу Мухи, которую называют возрождением легендарной Квитки Цисык, восприняли неоднозначно. Некоторые считают, что ее победа была очевидной, поскольку по мнению зрителей, исполнительницу тянули с самого начала. Кроме того певицу критикуют за однотипность на протяжении всего шоу.

  • "Такое чувство, что она одну и ту же песню исполняла на протяжение всего Голоса";
  • Ещё со слепых прослушиваний, понятно было, что её тянут на победу.﻿
  • "Та ну, такое чувство, что Мухе еще голоса Зеленского прибавили, Хайат победил... Ближайшие 5 лет слушаю и слежу за тобой";
  • "Как всегда серые и скучные персоны побеждают из года в год, чтобы быть потом забытыми. Знаем, проходили﻿".

Но многие пользователи все же называют победу Оксаны Мухи вполне заслуженной, поскольку певицу считают душой украинской песни.

  • "Вы помните как Дан ее ждал на слепых? И он ее дождался! Кроме харизмы у Дана есть огромное чувство интуиции и это его привело к победе! Поздравляю Оксаночку и Дана!﻿"
  • "Вот не знаю, кого выбрать, или Карина или Оксана, две лучшие, пускай украинцы выбирают, это проще, чем президента выбрать..."
  • "Такая тонкая, чуткая, в ней все поет: и голос, и лицо, и все ее существо, все завораживает, оторваться невозможно";
  • "Победила душа Украины! Я рада очень за Оксану! Поздрявляю и желаю Вам удачи! Побольше таких душевных песен!"

Ранее Оксана Муха поразила зрителей в четвертьфинале "Голоса країни" исполнением украинской народной песни "Ворожка".

Напомним, что девушка с инвалидностью впечатлила судей и зрителей на "Голосе країни".

 

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