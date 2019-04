Ти - наш переможець: співачка захопила глядачів на Голосі країни

У неділю, 21 квітня, відбувся чотирнадцятий випуск 9 сезону шоу Голос країни. У Суперфіналі змагалися чотири тренера і чотири виконавці: Вікторія Олійник, Андрій Хайят, Карина Арсентьєва і Оксана Муха.

З невеликою перевагою перемогла Оксана Муха, яка виконала пісню легендарної Квітки Цісик "Де ти тепер".

Друге місце посіла Карина Арсентьєва, але багато глядачів незадоволені такими результатами, називаючи Карину своєю фавориткою. Якщо до підопічної Дана Балана Оксани Мухи висувають претензії з приводу її однотипності, то Арсентьеву хвалять за те, що вона розвивалася і була різнобічною на шоу, дивуючи своїми образами і вокальними даними.

Так, останньою піснею підопічної Потапа в Суперфіналі шоу став світовий хіт Уітні Х'юстон "I will always love you". Як відомо, це дуже складна по вокалу композиція, з якою, на думку глядачів, Карина впоралася "на ура".

Голос країни 2019 - Карина Арсентьєва в Суперфіналі вразила глядачів (відео: YouTube/Голос країни)

Користувачі мережі надали молодій дівчині активну підтримку, сказавши, що у неї все ще попереду.

"Яка розумниця, прям так помітно виросла зі сліпих прослуховувань!"

"Карина, ти розумниця! Продовжуй розвиватися і досягати нових висот! Сподіваюся, скоро ми тебе почуємо! Твій голос - діамант!"

"Шкода, що не перемогла... Її суперниця, ну реально, ніяк не розвивалася протягом проекту, а Карина виконувала різні жанри!"

"Вона була краща, ніж Муха! Потап все одно виграв!"

"Карина, Потап - ви переможці для багатьох! Просто продюсери зробили ставку на Муху, і дуже майстерно маніпулювали глядачем";

"Круто! Дуже схоже на оригінальне виконання".

Зазначимо, що від коментаторів дісталося і стилістам шоу, які одягнули фіналістів, а зокрема, Карину Арсентьеву в безглуздий наряд.

"Єдрит мадрит, рученьки з жоп*ньки у стилістів! Так зіпсувати дитину! А перемогти повинна була саме вона!"

"Неймовірний голос! Ллється як струмочок у вуха! А стилістів звільнити до чортової матері";

"Мама рідна, хто ж її так одягнув. У стилістів очі є?"

"Заспівала прекрасно, але плаття без смаку, так зіпсувати милу зовнішність - треба ще постаратися. Взагалі, робота "стилістів" в цьому сезоні відстійна! Багатьох учасників просто спотворили!"

Раніше Оксана Муха вразила глядачів у чвертьфіналі "Голосу країни" виконанням української народної пісні "Ворожка".

Нагадаємо, що дівчина з інвалідністю вразила суддів і глядачів на "Голосі країни".