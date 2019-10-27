Победа всего мира: в сеть попало видео убийства главы ИГИЛ (видео)

Глава ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади (коллаж РБК-Украина)

Глава ИГИЛ умер в ходе спецоперации в Сирии

Абу Бакр аль-Багдади - глава ИГИЛ, запрещенной экстремистской организации, убит в ходе спецоперации США в Сирии. Как сообщает Fox News, за голову главного террориста на планете была объявлена награда в 25 миллионов долларов. Новости об убийстве главы экстремистов появились в субботу, 26 октября, однако видео попало в сеть совсем недавно, передает telegram-канал Mash.

В 21:23 в субботу президент США Дональд Трамп опубликовал сообщение в Twitter, в котором сообщил "произошло что-то очень важное". Вскоре после этого Белый дом распространил заявление, что основные новости будут объявлены там в 9 утра в воскресенье.

В сеть попало видео, на котором виден авиаудар, предположительно убивший Абу Бакр аль-Багдади.

"Авиаудар, в результате которого, предположительно, был убит лидер ИГИЛ. Окончательное подтверждение гибели Абу Бакра аль-Багдади станет возможным после проведения экспертизы ДНК и биометрических тестов", - сообщается в заявлении telegram-канала Mash под опубликованным видеороликом.

Глава ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади убит (видео: youtube.com)

Напомним, что ранее 18 марта 2015 года Абу Бакр получил тяжелое ранение в результате удара сил прозападной коалиции по конвою из трех автомобилей на границе Ирака и Сирии; в сообщениях говорилось также, что он умер в больнице сирийского города Эр-Ракка.

14 июня 2016 года в СМИ появилась информация о том, что аль-Багдади был убит в результате авиаудара сил западной коалиции, в окрестностях города Эр-Ракка. Согласно сообщениям, тяжело раненый аль-Багдади был перевезён в центр города, занятый террористами, где вскоре скончался.

3 октября 2016 года в СМИ появилась информация о том, что аль-Багдади был отравлен, вместе с тремя другими высокопоставленными боевиками.

До этого сообщалось, что из-за операции Турции в Сирии на свободе оказались десятки боевиков ИГ.