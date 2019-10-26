Эрдоган заявил о возможности новой операции в Сирии

Фото: Реджеп Эрдоган (Sean Gallup/Getty Images)

Если курдские формирования не покинут северную часть Сирии, Турция готова будет сама очистить регион

В случае если за 150 часов курдские формирования "Отряда народной самообороны" (YPG) и "Рабочей партии Курдистана" (PКK) не покинут северную часть Сирии, Турция готова будет сама очистить регион. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.

"Мы работаем над созданием безопасной зоны в Сирии, чтобы предотвратить атаки РКК, YPG и ИГ (террористическая организация "Исламское государство"). Если через 150 часов террористы останутся, мы возьмем контроль над регионом и самостоятельно вычистим их с территории", - сказал он.

Напомним, 24 октября стало известно, что Сирийские демократические силы под руководством курдов заявили, что Турция и ее сирийские союзники в четверг начали крупномасштабное наступление на три деревни, несмотря на перемирие. В заявлении СДС говорилось, что атака турецких войск на деревни за пределами зоны прекращения огня вынудила тысячи мирных жителей бежать. Курды призвали США вмешаться и остановить нападение турецких войск.

Турция 9 октября начала военную операцию на северо-востоке Сирии, целью которой было уничтожение "террористов" курдских формирований на границе с Сирией и создание на севере республики безопасной зоны, куда могли бы вернуться беженцы. 17 октября США и Турция договорились приостановить операцию в обмен на снятие с Анкары экономических санкций.

