ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В США заявили, что провели операцию по ликвидации главаря ИГ

Новости » Происшествия    27.10.2019 - 06:54
В США заявили, что провели операцию по ликвидации главаря ИГ
Фото: Абу Бакра аль-Багдади (из открытых источников)

Пока точно неизвестно, мертв ли Абу Бакра аль-Багдади

Соединенные Штаты Америки провели операцию, направленную против лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Официальный представитель США на условиях анонимности заявил, что в субботу провели операцию по ликвидации главаря ИГ, однако не сказал, была ли она успешной и не раскрыл детали операции.

Другие официальные лица США, с которыми связался Reuters, отказались от комментариев.

Newsweek, ссылаясь на то, что официальный представитель армии США проинформировал о результатах операции, заявил, что аль-Багдади был убит в ходе рейда.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует сделать "важное заявление" в Белом доме в воскресенье, 27 октября. Также в своем Twitter ночью Трамп написал: "Что-то очень большое только что произошло!".

Ранее сообщалось, что американские военные будут проводить новые операции против террористов "Исламского государства" на территории Сирии даже после выхода с территории арабской республики.

Во Франции опасаются возрождения ИГИЛ из-за ситуации в Сирии Белый дом призвал создать единый фронт против угрозы ИГИЛ
Новости Украины ИГИЛ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь