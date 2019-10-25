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США направят дополнительные силы для защиты месторождений нефти в Сирии

Новости » Политика    25.10.2019 - 15:59
США направят дополнительные силы для защиты месторождений нефти в Сирии
Фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)

В Пентагоне заявляют, что данное подкрепление согласовано с представителями SDF

После вывода военных Соединенных Штатов Америки с севера Сирии Пентагон намерен использовать дополнительные силы для защиты месторождений нефти на востоке страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как сообщается, целью этого шага является безопасность нефтяных месторождений, которые находятся под контролем "Демократических сил Сирии" (SDF), от попадания в руки террористической группировки "Исламское государство" или "других дестабилизирующих актеров".

В Пентагоне заявляют, что данное подкрепление было согласовано с представителями SDF.

Интересы нефтяных месторождений, до этого находились под контролем ИГИЛ, стало одним из ключевых шагов на пути к военной победы над группировкой. Таким образом "Исламское государство" была лишена важнейшего источника своего финансирования.

Напомним, 21 октября президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска покидают зону боевых действий на северо-востоке Сирии. Однако небольшое количество американских военных останется в других регионах Сирии для обеспечения безопасности нефти.

Кроме того, Дональд Трамп сообщил о создании "безопасной зоны" в Сирии. По его словам, в регионе были соблюдены все требования для этого.

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