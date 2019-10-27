Перемога всього світу: у мережу потрапило відео вбивства голови ІДІЛ (відео)

Голова ІДІЛ Абу Бакр аль-Багдаді (колаж РБК-Україна)

Глава ІДІЛ помер у ході спецоперації в Сирії

Абу Бакр аль-Багдаді - голова ІДІЛ, забороненої екстремістської організації, убитий в ході спецоперації США в Сирії. Як повідомляє Fox News, за голову головного терориста на планеті була оголошена нагорода в 25 мільйонів доларів. Новини про вбивство голови екстремістів з'явилися в суботу, 26 жовтня, однак відео потрапило в мережу зовсім недавно, передає telegram-канал Mash.

У 21:23 в суботу президент США Дональд Трамп опублікував повідомлення в Twitter, в якому повідомив "сталося щось дуже важливе". Незабаром після цього Білий дім розповсюдив заяву, що основні новини будуть оголошені там о 9 ранку в неділю.

В мережу потрапило відео, на якому видно авіаудар, який, імовірно, вбив Абу Бакр аль-Багдаді.

"Авіаудар, в результаті якого, ймовірно, був убитий лідер ІДІЛ. Остаточне підтвердження загибелі Абу Бакра аль-Багдаді стане можливим після проведення експертизи ДНК і біометричних тестів", - повідомляється в заяві telegram-каналу Mash під опублікованим відеороликом.

Глава ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдаді вбито (відео: youtube.com)

Нагадаємо, що раніше 18 березня 2015 року Абу Бакр отримав важке поранення в результаті удару сил прозахідної коаліції з конвою з трьох автомобілів на кордоні Іраку та Сирії; у повідомленнях говорилося також, що він помер у лікарні сирійського міста Ер-Ракка.

14 червня 2016 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що аль-Багдаді був убитий в результаті авіаудару сил західної коаліції, в околицях міста Ер-Ракка. Згідно з повідомленнями, важко поранений аль-Багдаді був перевезений в центр міста, зайнятий терористами, де незабаром помер.

3 жовтня 2016 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що аль-Багдаді був отруєний, разом з трьома іншими високопоставленими бойовиками.

До цього повідомлялося, що через операцію Туреччини в Сирії на волі опинилися десятки бойовиків ІГ.