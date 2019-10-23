ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Из-за операции Турции в Сирии на свободе оказались десятки боевиков ИГ

Новости » Происшествия    23.10.2019 - 06:29
Из-за операции Турции в Сирии на свободе оказались десятки боевиков ИГ
Иллюстративное фото (скриншот с YouTube)

В Сенате США прошли слушания по поводу вывода американских военный с северо-востока Сирии

В результате вторжения Турции в северо-восточную Сирию десятки боевиков террористической организации "Исламское государство" были освобождены из мест заключения. Об этом заявил во вторник спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Сирии Джеймс Джеффри, передает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

"Я бы сказал, десятки на данный момент", - сообщил Джеффри, отвечая в ходе слушаний в Сенате на вопрос о том, знает ли он, сколько боевиков "Исламского государства" оказались на свободе после вторжения Турции.

В то же время, как отмечает издание, по некоторым сведениям, из тюрем было выпущено гораздо больше исламистов.

В Сенате 22 октября прошли открытые слушания Комитета по международным отношениям по поводу вывода американских военнослужащих с северо-востока Сирии.

Напомним, в Министерстве обороны Турции заявили, что в связи с завершением выведения курдских боевиков из "безопасной зоны" в данный момент нет необходимости в еще одной военной операции в Сирии.

Минобороны Турции заявило о прекращении военной операции в Сирии США отменят санкции против Турции, в случае продления перемирия в Сирии
Новости Украины ИГИЛСенат СШАСирия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь