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ЦИК ответил на обвинение Зеленского в затягивании оглашения результатов выборов

Новости » Выборы 2019    25.04.2019 - 21:09
ЦИК ответил на обвинение Зеленского в затягивании оглашения результатов выборов
Фото: Евгений Радченко (РБК-Украина)

ЦИК отрицает затягивание оглашения итогов президентских выборов

В Центральной избирательной комиссии прокомментировали слова Владимира Зеленского о том, что ЦИК затягивает оглашение результатов итогов второго тура президентских выборов. Об этом заявил заместитель главы ЦИК Евгений Радченко, передает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Прямий".

В частности, Центральная избирательная комиссия отрицает затягивание оглашения итогов второго тура президентских выборов.

"ЦИК является независимым коллегиальным государственным органом, который осуществляет свои полномочия самостоятельно и независимо от других органов государственной власти. Мне кажется, ЦИК в течение всего избирательного процесса демонстрировала ключевую вещь - независимость. Если у кого-то есть сомнения, то, конечно, пожалуйста, сомневаться можно, но хотелось бы знать о каких-то доказательствах или каких-либо подозрениях", - сказал Радченко.

Представитель ЦИК подчеркнул, что по закону для оглашения результатов выборов есть 10 дней. Он напомним, что в настоящее время ЦИК уже принял протоколы от более чем 100 избирательных комиссий.

"Есть требования закона, и мы идем, ну, с таким, знаете, незначительным опережением сроков, которые нам указывает закон", - подчеркнул Радченко.

Напомним, Зеленский обвинил Центральную избирательную комиссию в затягивании объявления результатов выборов. Зеленский считает, что это делается для того, чтобы Верховная рада имела возможность назначить дату инаугурации после 27 мая, что лишит его возможности распустить парламент.

Ранее председатель ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что официальное объявления результатов выборов в Украине должно состояться до 30 апреля.

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