"Увидеть их - большая удача": полярники показали невероятных животных, окруживших их лодку (видео)

Полярники станции "Академик Вернадский" рассказали, что во время одного из недавних выходов в океан имели невероятную встречу. В частности, их лодку окружили представители двух разных видов китообразных.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook -страницу Национального антарктического научного центра.

Что увидели полярники

Биолог 29 УАЭ Светозар Давиденко рассказал, что одна группа состояла из традиционных для этого района горбатых китов. В нем было до 8 взрослых животных. Они выглядывали из воды, хлопали пловцами и проявляли другие формы коммуникации.

"Между горбанями плавала стая косаток, встретить которых возле берегов Антарктики - большая удача. Их было до 7 особей. Они быстро двигались между более медленными горбанями, также выглядывали из воды и даже прыгали", - рассказали полярники.

Это были косатки типа В1, которые питаются преимущественно ластоногими. Вероятно, они искали, нет ли рядом с группой горбунов морских котиков, которые сейчас активно перемещаются и могут плыть рядом с китами, словно скрываясь среди них.

В то же время следует добавить, что морские котики не являются типичной добычей этих косаток. Они питаются по большей части тюленями Ведделла, реже - тюленями-крылеидами или морскими леопардами.

Почему животные подплыли к лодке

Когда же косатки заметили лодку с полярниками, то заинтересовались ею, начали плавать совсем рядом и учить странное "создание". Но, наконец, поняли, что это не тюлень и есть его не стоит, и отправились по своим делам.

Во время этой встречи ученым удалось сделать фотографии и видеозаписи китообразных, по которым можно будет осуществить фотоидентификацию животных.

Информацию внесут в международную базу данных, что позволит больше узнать о миграциях и состоянии популяций китообразных. Особенно ценны регистрации косаток во время поздней осени и зимы, поскольку большинство исследований в этом регионе выполняется в теплый период года.