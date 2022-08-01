По-французски, польски и фински: необычные и вкусные способы замариновать огурцы

Маринованные огурцы по-польски

Особенность таких огурчиков, что они закладываются в банку вместе с луком, морковью, корнем петрушки и горчицей.

Ингредиенты на 1 литровую банку:

укроп - 1 соцветие

лавровый лист - 1 шт.

душистый перец - 5 шт.

лук - 1 шт.

морковь - 1 шт.

корень петрушки - 0,5 шт.

дижонская горчица - 1 ст. л.

огурцы молодые

Для маринада на 1 л воды:

соль - 40 г (2 ст. л.)

сахар - 100 г (4 ст. л.)

уксус - 100 мл

Пошаговое приготовление

Замочите огурцы в холодной воде на два часа. Положите в чистую банку укроп, порезанный кусками лук, кружочки моркови, корень петрушки, дижонскую горчицу, лавровый лист, душистый перец.

Плотно сложите в банку огурцы, лучше всего - корнишоны.

Налейте в кастрюлю воду, добавьте соль и сахар, уксус. Поставьте кипятиться, залейте горячим маринадом огурцы.

Накройте крышкой и простерилизуйте банку в кипящей воде в течение 10 минут. После стерилизации герметично закройте банки.

Поставьте банку вверх дном и оставьте до остывания. Укутывать не надо!

Маринованные огурцы по-фински

Такие огурчики надо нарезать крупными кусками и немного перекипятить в кастрюле с кипятком. А затем вместе с маринадом разложить по банкам.

Ингредиенты:

Огурцы - 3 кг

Вода - 3 л

Соль - 6 ст. л.

Сахар - 400 г

Уксус 9% - 360 мл

Зерна горчицы - 2 ч. л.

Лавровый лист - 3 шт.

Пошаговое приготовление

Замочите огурцы в воде на 2 часа. Отрежьте кончики и нарежьте их крупными кусочками.

В большую кастрюлю (таз) налейте 3 литра воды. Добавьте соль, сахар, семена горчицы, лаврушку. Как только вода закипела, добавьте уксус и еще раз дайте маринаду закипеть.

Теперь в кипящий маринад осторожно добавьте частями огурцы. Несколько минут помешивайте огурцы, и ждите, пока они поменяют свой цвет.

Как только огурцы поменяют цвет, варите еще 3 минуты и снимайте с огня.

Готовые огурцы разложите в чистые стерилизованные банки. Маринадом залейте банки вплоть до верха.

Накройте чистыми стерильными крышками и закрутите банки. Переверните банки, накройте одеялом и дайте постоять до полного остывания.

Фото: Маринованные огурцы по-фински (plyashka.com)

Маринованные огурцы по-французски

Секретным ингредиентом таких огурцов будет "французская" горчица.

Ингредиенты на 1 л банку:

огурцы - 400 г

чеснок - 1-2 зуб.

лавровый листок - 1 шт.

перец чили - 2 кусочка

перец душистый - 0,5 ч. л

горчица "французская" - 1 ст. л.

соль - 1 ст. л

сахар - 2 ст. л.

уксус - 2 ст. л

Пошаговая инструкция

Замочите огурцы в холодной воде на час (больше не надо). Обрежьте кончики.Подготовьте банки - достаточно помыть.

В каждую банку добавьте специи: чеснок, лавровый лист, перец чили, перец душистый, горчицу. Заложите огурцы. Сверху добавьте соль, сахар, уксус.

Наполните каждую банку кипятком и неплотно прикройте крышками. Простерилизуйте в кастрюле с водой (5 минут после закипания).

Закатайте банки, осторожно перекатите, чтобы содержимое перемешалось. Переверните банки, закутайте одеялом на сутки. Наши огурцы готовы!