По-французьки, польськи та фінськи: незвичні та смачні способи замаринувати огірки

Пропонуємо вам заготувати на зиму "різнонаціональні огірки". Сумніваємося, що французи, поляки та фіни саме так маринують огірки - це швидше наші українські фантазії. Але спільне в цих рецептах одне - вони всі неймовірно смачні!
Дивіться нижче в матеріалі Styler збірну з рецептів і обирайте свій до вподобию.
Особливість таких огірочків, що вони закладаються в банку разом з цибулею, морквою, коренем петрушки та гірчицею.
Інгредієнти на 1 літрову банку:
Для маринаду на 1 л води:
Покрокове приготування
Замочіть огірки в холодній воді на дві години. Покладіть в чисту банку кріп, порізану шматками цибулю, кружальця моркви, корінь петрушки, діжонську гірчицю, лавровий лист, духмяний перець.
Щільно складіть у банку огірки, найкраще - корнішони.
Налийте в каструлю воду, додайте сіль та цукор, оцет. Поставте кип'ятити, залийте гарячим маринадом огірки.
Накрийте кришкою та простерилізуйте банку в киплячій воді протягом 10 хвилин. Після стерилізації герметично закрийте банки.
Поставте банку догори дном і залиште до вистигання. Закутувати - не треба!
Такі огірочки треба нарізати великими шматками і трохи перекип'ятити в каструлі з окропом. А потім разом з маринадом розкласти по банках.
Інгредієнти:
Покрокове приготування
Замочіть огірки у воді на 2 години. Відріжте кінчики і наріжте їх великими шматочками.
У велику каструлю (таз) налийте 3 літри води. Додайте сіль, цукор, насіння гірчиці, лаврушку. Як тільки вода закипіла, додайте оцет і ще раз дайте маринаду закипіти.
Тепер у киплячий маринад обережно додайте частинами огірки. Кілька хвилин помішуйте огірки, і чекайте, поки вони поміняють свій колір.
Як тільки огірки поміняють свій колір, варіть ще 3 хвилини і знімайте з вогню.
Готові огірки розкладіть у чисті стерилізовані банки. Маринадом залийте банки аж до верху.
Накрийте чистими стерильними кришками та закрутіть банки. Переверніть банки, накрийте ковдрою і дайте постояти до повного остигання.
Фото: Мариновані огірки по-фінськи (plyashka.com)
Секретним інгредієнтом таких огірків буде "французька" гірчиця.
Інгредієнти на 1 л банку:
Покрокова інструкція
Замочіть огірки в холодній воді на годину (більше не треба). Обріжте кінчики.Підготуйте банки - достатньо помити.
В кожну банку додайте спеції: часник, лавровий листок, перець чилі, перець духмяний, гірчицю. Закладіть огірки. Зверху додайте сіль, цукор, оцет.
Наповніть кожну банку кип'ятком і нещільно прикрийте кришками. Простерилізуйте в каструлі з водою (5 хвилин після закипання).
Закатайте банки, обережно перекотіть, щоб вміст перемішався. Перевернуть банки, закутайте ковдрою на добу. Наші огірки готові!
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