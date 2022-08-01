Хрустящие квашеные огурцы по "бабушкиному рецепту": хранить можно просто на кухне

Сезон соления, квашения и маринования продолжается, поэтому предлагаем вам рецепт идеальных квашеных огурцов по "бабушкиному рецепту". Они получаются долговременными и могут стоять без холода погреба или холодильника.

Ингредиенты на 1 л банку:

укроп - 1 соцветие

лавровый лист - 1 шт.

чеснок - 2 зубчика

перец душистый (или смесь) - 0,5 ч. л.

корень хрена - 3-4 см

листья хрена

огурцы - около 400 г

соль - 1 ст. л. с верхом (35 г)

Пошаговое приготовление

Помойте огурцы. Замочите огурцы на 1 час в холодной воде. Отрежьте кончики. Положите на дно банок специи: зонтики укропа, корень хрена, чеснок, душистый перец (или смесь перцев), зеленые листья хрена.

Сверху положите огурцы и соль (1 ложка соли с верхом на литровую банку)

Залейте холодной водой до полной банки и прикройте неплотно крышкой и Покрутите повращайте банку, чтобы соль растворилась.

Поставьте каждую банку на миску, потому что при квашении будет вытекать жидкость.

Оставьте огурцы солиться в течение трех дней в темном месте при комнатной температуре.

Раз в день встряхивайте банку, чтобы процесс брожения происходил равномерно. Через три дня слейте рассол.

В банку снова добавьте столовую ложку соли и залейте кипятком.

Закройте плотной крышкой и хорошенько встряхните банку. Переверните ее минут на пять.

Наши огурцы готовы! Их можно хранить при комнатной температуре дольше, чем при обычном квашении.