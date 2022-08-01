Хрустящие квашеные огурцы по "бабушкиному рецепту": хранить можно просто на кухне
Сезон соления, квашения и маринования продолжается, поэтому предлагаем вам рецепт идеальных квашеных огурцов по "бабушкиному рецепту". Они получаются долговременными и могут стоять без холода погреба или холодильника.
Семейным рецептом поделилась известная украинская кулинар Лилия Цвит.
Ингредиенты на 1 л банку:
- укроп - 1 соцветие
- лавровый лист - 1 шт.
- чеснок - 2 зубчика
- перец душистый (или смесь) - 0,5 ч. л.
- корень хрена - 3-4 см
- листья хрена
- огурцы - около 400 г
- соль - 1 ст. л. с верхом (35 г)
Пошаговое приготовление
Помойте огурцы. Замочите огурцы на 1 час в холодной воде. Отрежьте кончики. Положите на дно банок специи: зонтики укропа, корень хрена, чеснок, душистый перец (или смесь перцев), зеленые листья хрена.
Сверху положите огурцы и соль (1 ложка соли с верхом на литровую банку)
Залейте холодной водой до полной банки и прикройте неплотно крышкой и Покрутите повращайте банку, чтобы соль растворилась.
Поставьте каждую банку на миску, потому что при квашении будет вытекать жидкость.
Оставьте огурцы солиться в течение трех дней в темном месте при комнатной температуре.
Раз в день встряхивайте банку, чтобы процесс брожения происходил равномерно. Через три дня слейте рассол.
В банку снова добавьте столовую ложку соли и залейте кипятком.
Закройте плотной крышкой и хорошенько встряхните банку. Переверните ее минут на пять.
Наши огурцы готовы! Их можно хранить при комнатной температуре дольше, чем при обычном квашении.
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