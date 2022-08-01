По-французски, польски и фински: необычные и вкусные способы замариновать огурцы
Предлагаем вам заготовить на зиму "разнонациональные огурцы". Сомневаемся, что французы, поляки и финны именно так маринуют огурцы - это скорее наши украинские фантазии. Но общее в этих рецептах одно - они все невероятно вкусные!
Смотрите ниже в материале Styler сборную по рецептам и выбирайте свой по нраву.
Маринованные огурцы по-польски
Особенность таких огурчиков, что они закладываются в банку вместе с луком, морковью, корнем петрушки и горчицей.
Ингредиенты на 1 литровую банку:
- укроп - 1 соцветие
- лавровый лист - 1 шт.
- душистый перец - 5 шт.
- лук - 1 шт.
- морковь - 1 шт.
- корень петрушки - 0,5 шт.
- дижонская горчица - 1 ст. л.
- огурцы молодые
Для маринада на 1 л воды:
- соль - 40 г (2 ст. л.)
- сахар - 100 г (4 ст. л.)
- уксус - 100 мл
Пошаговое приготовление
Замочите огурцы в холодной воде на два часа. Положите в чистую банку укроп, порезанный кусками лук, кружочки моркови, корень петрушки, дижонскую горчицу, лавровый лист, душистый перец.
Плотно сложите в банку огурцы, лучше всего - корнишоны.
Налейте в кастрюлю воду, добавьте соль и сахар, уксус. Поставьте кипятиться, залейте горячим маринадом огурцы.
Накройте крышкой и простерилизуйте банку в кипящей воде в течение 10 минут. После стерилизации герметично закройте банки.
Поставьте банку вверх дном и оставьте до остывания. Укутывать не надо!
Маринованные огурцы по-фински
Такие огурчики надо нарезать крупными кусками и немного перекипятить в кастрюле с кипятком. А затем вместе с маринадом разложить по банкам.
Ингредиенты:
- Огурцы - 3 кг
- Вода - 3 л
- Соль - 6 ст. л.
- Сахар - 400 г
- Уксус 9% - 360 мл
- Зерна горчицы - 2 ч. л.
- Лавровый лист - 3 шт.
Пошаговое приготовление
Замочите огурцы в воде на 2 часа. Отрежьте кончики и нарежьте их крупными кусочками.
В большую кастрюлю (таз) налейте 3 литра воды. Добавьте соль, сахар, семена горчицы, лаврушку. Как только вода закипела, добавьте уксус и еще раз дайте маринаду закипеть.
Теперь в кипящий маринад осторожно добавьте частями огурцы. Несколько минут помешивайте огурцы, и ждите, пока они поменяют свой цвет.
Как только огурцы поменяют цвет, варите еще 3 минуты и снимайте с огня.
Готовые огурцы разложите в чистые стерилизованные банки. Маринадом залейте банки вплоть до верха.
Накройте чистыми стерильными крышками и закрутите банки. Переверните банки, накройте одеялом и дайте постоять до полного остывания.
Фото: Маринованные огурцы по-фински (plyashka.com)
Маринованные огурцы по-французски
Секретным ингредиентом таких огурцов будет "французская" горчица.
Ингредиенты на 1 л банку:
- огурцы - 400 г
- чеснок - 1-2 зуб.
- лавровый листок - 1 шт.
- перец чили - 2 кусочка
- перец душистый - 0,5 ч. л
- горчица "французская" - 1 ст. л.
- соль - 1 ст. л
- сахар - 2 ст. л.
- уксус - 2 ст. л
Пошаговая инструкция
Замочите огурцы в холодной воде на час (больше не надо). Обрежьте кончики.Подготовьте банки - достаточно помыть.
В каждую банку добавьте специи: чеснок, лавровый лист, перец чили, перец душистый, горчицу. Заложите огурцы. Сверху добавьте соль, сахар, уксус.
Наполните каждую банку кипятком и неплотно прикройте крышками. Простерилизуйте в кастрюле с водой (5 минут после закипания).
Закатайте банки, осторожно перекатите, чтобы содержимое перемешалось. Переверните банки, закутайте одеялом на сутки. Наши огурцы готовы!
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