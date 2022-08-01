По-французьки, польськи та фінськи: незвичні та смачні способи замаринувати огірки

Пропонуємо вам заготувати на зиму "різнонаціональні огірки". Сумніваємося, що французи, поляки та фіни саме так маринують огірки - це швидше наші українські фантазії. Але спільне в цих рецептах одне - вони всі неймовірно смачні!

Дивіться нижче в матеріалі Styler збірну з рецептів і обирайте свій до вподобию.

Мариновані огірки по-польськи

Особливість таких огірочків, що вони закладаються в банку разом з цибулею, морквою, коренем петрушки та гірчицею.

Інгредієнти на 1 літрову банку:

кріп - 1 суцвіття

лавровий лист - 1 шт.

духмяний перець - 5 шт.

цибуля - 1 шт.

морква - 1 шт.

корінь петрушки - 0,5 шт.

діжонська гірчиця - 1 ст. л.

огірки молоді

Для маринаду на 1 л води:

сіль - 40 г (2 ст. л.)

цукор - 100 г (4 ст. л.)

оцет - 100 мл

Покрокове приготування

Замочіть огірки в холодній воді на дві години. Покладіть в чисту банку кріп, порізану шматками цибулю, кружальця моркви, корінь петрушки, діжонську гірчицю, лавровий лист, духмяний перець.

Щільно складіть у банку огірки, найкраще - корнішони.

Налийте в каструлю воду, додайте сіль та цукор, оцет. Поставте кип'ятити, залийте гарячим маринадом огірки.

Накрийте кришкою та простерилізуйте банку в киплячій воді протягом 10 хвилин. Після стерилізації герметично закрийте банки.

Поставте банку догори дном і залиште до вистигання. Закутувати - не треба!

Мариновані огірки по-фінськи

Такі огірочки треба нарізати великими шматками і трохи перекип'ятити в каструлі з окропом. А потім разом з маринадом розкласти по банках.

Інгредієнти:

Огірки - 3 кг

Вода - 3 л

Сіль - 6 ст. л.

Цукор - 400 г

Оцет 9% - 360 мл

Насіння гірчиці - 2 ч. л.

Лавровий лист - 3 шт.

Покрокове приготування

Замочіть огірки у воді на 2 години. Відріжте кінчики і наріжте їх великими шматочками.

У велику каструлю (таз) налийте 3 літри води. Додайте сіль, цукор, насіння гірчиці, лаврушку. Як тільки вода закипіла, додайте оцет і ще раз дайте маринаду закипіти.

Тепер у киплячий маринад обережно додайте частинами огірки. Кілька хвилин помішуйте огірки, і чекайте, поки вони поміняють свій колір.

Як тільки огірки поміняють свій колір, варіть ще 3 хвилини і знімайте з вогню.

Готові огірки розкладіть у чисті стерилізовані банки. Маринадом залийте банки аж до верху.

Накрийте чистими стерильними кришками та закрутіть банки. Переверніть банки, накрийте ковдрою і дайте постояти до повного остигання.

Фото: Мариновані огірки по-фінськи (plyashka.com)

Мариновані огірки по-французьки

Секретним інгредієнтом таких огірків буде "французька" гірчиця.

Інгредієнти на 1 л банку:

огірки - 400 г

часник - 1-2 зуб.

лавровий листок - 1 шт.

перець чилі - 2 шматочки

перець духмяний - 0,5 ч. л

гірчиця "французька" - 1 ст. л.

сіль - 1 ст. л

цукор - 2 ст. л.

оцет - 2 ст. л

Покрокова інструкція

Замочіть огірки в холодній воді на годину (більше не треба). Обріжте кінчики.Підготуйте банки - достатньо помити.

В кожну банку додайте спеції: часник, лавровий листок, перець чилі, перець духмяний, гірчицю. Закладіть огірки. Зверху додайте сіль, цукор, оцет.

Наповніть кожну банку кип'ятком і нещільно прикрийте кришками. Простерилізуйте в каструлі з водою (5 хвилин після закипання).

Закатайте банки, обережно перекотіть, щоб вміст перемішався. Перевернуть банки, закутайте ковдрою на добу. Наші огірки готові!