Плющена, цільна чи швидка. Яку вівсянку краще вибрати у магазині
Вівсянка - це популярна крупа, яку купує багато хто.
Як вибрати правильний для здоров'я продукт розповіла у Instagram нутриціолог із Києва Сніжана Ворошилова.
Що цінного у зерні?
У самому зерні є серцевина, зародок та оболонка. Серцевинка (ендосперм) містить крохмаль та білок (білка там небагато).
Зародок містить жирні кислоти, токофероли та інші антиоксиданти;
Зернова оболонка містить вітаміни групи В, клітковину та певні мінеральні речовини.
Коли зерно "лущать", його лишають всього крім серцевини. Так воно довше зберігається.
Як вибрати вівсянку (instagram.com/nutritionist_voroshylova)
У продажу є звичайне незбиране зерно, а також незбиране зерно, тільки відкрите. А ще є вівсянка швидкого приготування.
Технологія виробництва швидкої вівсянки завжди передбачає лущення (це процес видалення зернової оболонки та зародка), а потім пропарювання та відкриття.
Така вівсянка готується за 2 хвилини, тому що вона вже готова, просто суха. З мінусів - це низька поживна цінність через позбавлення важливих елементів, які, до речі, вам потім продають окремо - олію зародків, або висівки.
Яку вівсянку краще вибирати?
Нутриціолог рекомендує купувати цільнозернову вівсянку. Її потрібно варити 10-20 хвилин.
Якщо у вас немає часу, або світла – можна взяти і швидкого приготування, але додайте туди висівок, ложку олії, а також жменю ягід, горіхів. Тоді це буде не пустий крохмаль.
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