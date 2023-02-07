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Плющена, цільна чи швидка. Яку вівсянку краще вибрати у магазині

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Вівторок 07 лютого 2023 13:28
Плющена, цільна чи швидка. Яку вівсянку краще вибрати у магазині Яку вівсянку краще купувати (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Вівсянка - це популярна крупа, яку купує багато хто.

Як вибрати правильний для здоров'я продукт розповіла у Instagram нутриціолог із Києва Сніжана Ворошилова.

Що цінного у зерні?

У самому зерні є серцевина, зародок та оболонка. Серцевинка (ендосперм) містить крохмаль та білок (білка там небагато).

Зародок містить жирні кислоти, токофероли та інші антиоксиданти;
Зернова оболонка містить вітаміни групи В, клітковину та певні мінеральні речовини.

Коли зерно "лущать", його лишають всього крім серцевини. Так воно довше зберігається.

Плющена, цільна чи швидка. Яку вівсянку краще вибрати у магазині

Як вибрати вівсянку (instagram.com/nutritionist_voroshylova)

У продажу є звичайне незбиране зерно, а також незбиране зерно, тільки відкрите. А ще є вівсянка швидкого приготування.

Технологія виробництва швидкої вівсянки завжди передбачає лущення (це процес видалення зернової оболонки та зародка), а потім пропарювання та відкриття.

Така вівсянка готується за 2 хвилини, тому що вона вже готова, просто суха. З мінусів - це низька поживна цінність через позбавлення важливих елементів, які, до речі, вам потім продають окремо - олію зародків, або висівки.

Яку вівсянку краще вибирати?

Нутриціолог рекомендує купувати цільнозернову вівсянку. Її потрібно варити 10-20 хвилин.

Якщо у вас немає часу, або світла – можна взяти і швидкого приготування, але додайте туди висівок, ложку олії, а також жменю ягід, горіхів. Тоді це буде не пустий крохмаль.

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овсянка крупа