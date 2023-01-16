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Така гречка значно корисніша: експертка розповіла правду про крупу

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Понеділок 16 січня 2023 16:02
Така гречка значно корисніша: експертка розповіла правду про крупу Яка гречка корисніша (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Крупи - корисний продукт, який є частиною щоденного раціону українців. Але в деяких випадках обробка може зменшити їх харчову цінність. Так трапляється з гречкою, вівсом і не тільки.

Про це в Instagram розповіла експертка з харчування Наталія Мазурик.

Яка гречка корисніша

Мова йде про необроблену, зелену гречку. На неї не впливали високі температури, так як на темну, яку продають вже напівготовою.

Експертка каже, що в несмаженій гречці – максимум користі. Так, у 100 грамах крупи міститься денна норма вітамінів групи В і вітаміну Е.

Не гречкою єдиною

Так само значно кориснішою є звичайна вівсянка, а не її оброблена версія для швидкого приготування – крупа "Геркулес".

Адже у цільному, недробленому вівсі, яке проходить мінімальну хімічну обробку, зберігаються всі цінні частини зерна (ендосперми, зародки, висівки) і вітаміни.

Цікавою крупою є полба – різновид пшениці, в якій менше гліадіну.

Гліадін – підтип глютену, який зазвичай і є причиною непереносності глютену.

Самого глютену теж в полбі менше, ніж в пшениці.

Така гречка значно корисніша: експертка розповіла правду про крупуФото: instagram.com/mazurik.nataliya

Раніше ми писали, як правильно варити гречку.

Крім того повідомлялося, що доктор Комаровський назвав найшкідливішу кашу.

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