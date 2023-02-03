Як завжди правильно варити будь-яку кашу: збережіть цю таблицю

Щоб правильно зварити будь-яку кашу, найголовніше знати правильні пропорції і витримати час приготування.

Як це зробити - читайте нижче в матеріалі Styler.

Вівсянка

Доведіть воду до кипіння, закиньте вівсянку (1 склянка на 2 склянки води) та помішуйте час від часу. Готувати треба 10 хвилин. Після цього можна додавати молоко, масло чи інші складники.

Промивати вівсянку не потрібно.

Перловка

Перлову крупу треба ретельно промити холодною водою до повної її прозорості. Залити чистою водою й залишити крупу у воді хоча б на півгодини. Потім злити з крупи воду, залити чистою у співвідношенні 1 до 3. Посолити та покласти варити на 15 хвилин.

Або ж варити без попереднього замочування: тоді треба на 1 склянку крупи 4 склянки води і варити 45 хвилин.

Пшоняна крупа

Пшоно треба кілька разів добре промити водою, в останній раз обдати окропом. Закип'ятити воду в каструлі з товстим дном. Всипати крупу, посолити, довести до кипіння та варити на слабкому вогні приблизно 25 хвилин.

Пропорції: на 1 склянку крупи 3 склянки рідини.

Рис

Добре промийте крупу, закип'ятіть і підсоліть воду, закладіть крупу з розрахунку 1 склянку рису на 2 склянки води.

Кашу треба варити на середньому вогні при слабкому кипінні, зрідка помішуючи. Варити треба 20 хвилин. Також можна зняти раніше (як тільки рис розбухне) і залишити в теплому місці на 30 хвилин.

Манна каша

На 1 столову ложку крупи треба 1 склянка рідини. Варять манку протягом п'яти хвилин.

Звісно, манну крупу не потрібно мити. Щоб в манці не було грудочок, засипати в молоко або воду її потрібно дуже маленькими порціями і відразу ж розмішувати.

Гречка

Промийте крупу під проточною водою кілька разів. На 1 склянку крупи потрібно 2 склянки рідини. Варять гречану крупу протягом 15 хвилин в підсоленій воді.

Можна також засипати крупу в воду, довести до кипіння, вимкнути і залишити під кришкою набухати протягом 30 хвилин. Каша вийде більш розсипчастою.

Дивіться також найпростішу таблицю, як готувати крупу: