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Плющеная, цельная или быстрая. Какую овсянку лучше выбрать в магазине

Новина українською →
Вторник 07 февраля 2023 13:28
Плющеная, цельная или быстрая. Какую овсянку лучше выбрать в магазине Фото: Какую овсянку лучше покупать (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Овсянка - это популярная крупа, которую покупают многие.

Как выбрать правильный для здоровья продукт рассказала в Instagram нутрициолог из Киева Снежана Ворошилова.

Что ценного в зерне?

В самом зерне есть сердцевина, зародыш и оболочка. Сердцевинка (эндосперм) содержит крахмал и белок (белка там немного).

Зародыш содержит жирные кислоты, токоферолы и другие антиоксиданты;
Зерновая оболочка содержит витамины группы В, клетчатку и определенные минеральные вещества.

Когда зерно "шелушат", его лишают всего кроме сердцевинки. Так оно дольше сохраняется.

Плющеная, цельная или быстрая. Какую овсянку лучше выбрать в магазине

Как выбрать овсянку (instagram.com/nutritionist_voroshylova)

В продаже есть обычное цельное зерно, а также цельное зерно, только открытое. А еще есть овсянка быстрого приготовления.

Технология производства быстрой овсянки всегда предполагает шелушение (это процесс удаления зерновой оболочки и зародыша), а затем пропаривание и открытие.

Такая овсянка готовится через 2 минуты, потому что она уже готова, просто сухая. Из минусов – это низкая питательная ценность из-за лишения важных элементов, которые, кстати, вам потом продают отдельно - масло зародышей, или отруби.

Какую овсянку лучше выбирать?

Нутрициолог рекомендует покупать цельнозерновую овсянку. Ее нужно варить 10-20 минут.

Если у вас нет времени, или света – можно взять и быстрого приготовления, но добавьте туда отрубей, ложку масла, а также горсть ягод, орехов. Тогда это будет не пустой крахмал.

Читайте также, как всегда правильно варить любую кашу.

Раньше мы писали, какая гречка полезнее.

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овсянка крупа