Пловец-рекордсмен из Крыма написал Зеленскому: хочу выехать наконец из этой зоны

К Владимиру Зеленскому обратился за помощью пловец-марафонец Олег Софяник, который проживает в оккупированном Севастополе. Рекордсмен Книги рекордов Украины и бывший диссидент опасается, что российские спецслужбы намерены упрятать его в психиатрическую лечебницу за его патриотическую позицию.

55-летний крымский спортсмен намерен покинуть полуостров и переехать на материковую часть Украины, и просит президента о содействии. Об этом передает "Крым. Реалии".

По словам Софяника, ему позвонили на мобильный телефон, который зарегистрирован на другого человека, и заявили, что он должен придти в психбольницу. В случае отказа пригрозили вычислить и привести с "полицией", посулив пожизненное заключение в клинике. Родственников у мужчины нет, и забрать никто не сможет.

"Я отправил заявление президенту Владимиру Зеленскому по электронной почте. Я хочу уехать, но не знаю, что может произойти на административной границе. Там могут наркотики подбросить и оружие. Меня постоянно проверяют на админгранице: по несколько часов держат меня, я у них в списках неблагонадежных, в базе данных ФСБ. Я хотел бы, чтобы Украина защитила меня как своего гражданина, чтобы я мог выехать наконец из этой зоны", - объяснил он.

Также пловец рассказал, что в советское время находился в психиатрической больнице за листовки, за попытку побега из СССР и отказ от советского гражданства.

"Освободился в 88-ом году и после этого меня никто не трогал", - отметил Софяник и добавил, что внезапно, спустя 30 лет, его вдруг туда вызвали.

Марафонец уверен, что инициатором вызова в больницу являются спецслужбы РФ, так как в противном случае звонок поступил бы на старый городской номер или на зарегистрированный на него.

Софяник также подчеркнул, что посещать психбольницу не намерен.

Отметим, что в ноябре 2019-го его задерживали российские силовики на админгранице между Крымом и Херсонской областью.

Олег Софяник (Фото: jankoy.org.ua)

Ранее Софяник совершил 30-километровый заплыв от мыса Лукулл до бухты Омега в Севастополе, который посвятил 75-летию депортации крымских татар. Расстояние он преодолел за 10 часов - без отдыха и сопровождения.

За плечами спортсмена более 50 марафонских заплывов, наиболее длинный из них - через Южно-Китайское море длиной 350 км. Кроме того, Софяник переплыл Средиземное и Мраморное моря, пролив Босфор (вдоль и поперек), пролив Дарданеллы. Он осуществлял марафонские заплывы на расстояние до 100 км вдоль берегов Крыма.