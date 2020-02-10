ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Арестованный за шпионаж крымчанин просит Зеленского внести его в список на обмен

Новости » Общество     10.02.2020 - 14:53
Арестованный за шпионаж крымчанин просит Зеленского внести его в список на обмен
Фото: Иван Яцкин ("Крым.Реалии)

В настоящее время Яцкин содержится в СИЗО "Лефортово" в РФ

Житель аннексированного Россией Крыма Иван Яцкин, арестованный по обвинению в шпионаже, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о включении его в так называемый "список обмена" с Россией. Об этом написал адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

По словам Полозова, он специально прилетел в Киев и подал в Офис президента Украины заявление украинского политзаключенного.

Также аналогичное заявление будет передано Уполномоченной Верховной рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой.

Арестованный за шпионаж крымчанин просит Зеленского внести его в список на обменФото: письмо Яцкива (facebook/nikolay.polozov)

"Единственным шансом выйти на свободу не через 20 лет, как ему грозит, вернуться к своим родным и близким как можно скорее, может являться только освобождение в рамках политических договорённостей. Иными словами, необходимо попасть в тот самый "список на обмен" о котором неоднократно говорил Владимир Зеленский", - написа Полозов.

В связи с этим, по словам адвоката, Иван Яцкин написал заявление президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой включить его в этот самый "обменный список".

В настоящее время Яцкин содержится в СИЗО "Лефортово". Яцкин был задержан в аннексированном Россией Крыму в середине октября 2019 года и этапирован в Москву. В декабре суд продлил ему срок ареста до марта. По этому обвинению Яцкину грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит очень большой список лиц для обмена пленными и в ближайшее время будут известны даты их проведения.

СБУ передала списки на обмен на утверждение крымским татарам
Новости Украины Российская ФедерацияКрымобмен пленными
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь